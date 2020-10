René Gómez estará una semana fuera por lesión

Al minuto 5 de la primera parte, el volante sonsonateco René Gómez tuvo que abandonar el partido luego de un fuerte choque con un rival que impactó en su rodilla derecha. En un primer análisis se pensó que podía tratarse de los ligamentos cruzados, algo que se descartó esta semana.



El análisis médico final determinó que "Momo" sufrió una tendinosis del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, por lo que se apagaron las alarmas ante una posible ausencia prolongada del ex mundialista sub-20.



Gómez confirmó esa preocupación luego que una lesión de ligamentos lo dejó prácticamente fuera de las canchas por un año. "Había que esperar. Ya pasé por una lesión grave y no quiero volver a pasar por lo mismo".



Independiente del resultado del pasado sábado, Gómez pasó días de ansiedad luego del fuerte golpe ante el Metapán. "No quisiera estar detenido viendo a mis compañeros como entrenan y dejan todo en la cancha. Es una situación complicada pero la verdad es que tenemos que esperar y tomar las medidas para estar pronto de regreso".



René ha sido uno de los jugadores fundamentales en la primera vuelta para los cocoteros, que pese a iniciar con derrota en torneo, lograron vencer a FAS y luego empatar con Isidro Metapán. Para el volante, el rendimiento del equipo va en ascenso y hay motivación.



"Hasta antes de la lesión creo que he venido haciendo las cosas bien. El equipo va agarrando la idea y creo que vamos por buen camino. Lastimosamente ahora hay que esperar que pasará", manifestó.



Con notables muestras de dolor el pasado fin de semana, el jugador al final deberá reposar una semana con fisioterapia para estar disponible hasta la próxima fecha. Pero reiteró: "El dolor que sentí no fue el mismo porque en aquella ocasión la lesión se fue dando. Ahora fue un golpe y yo sé que no fue intencional sino cosas que pasan en el partido", concluyó "Momo".