René Gómez: "Vamos a tratar de levantar este barco"

El Limeño terminó en medio de reclamos de algunos aficionados luego del empate de 1-1 ante el Santa Tecla en el estadio Ramón Flores Berríos, resultado con el que alcanzó la marca de 10 partidos sin conocer la victoria.



René Gómez, jugador del Limeño, reconoció que el equipo está en un mal momento, pero lamentó el incidente con los hinchas.



"Es lamentable, nosotros tratamos de hacerlos felices, entregándoles una victoria, pero ahora no se pudo. Muy mal de su parte porque estamos luchando todo este campeonato y si no se nos han dado las cosas es por algo. Esa parte está mal, el fútbol es así: de ganar, perder o empatar. Lastimosamente este no ha sido nuestro torneo y esperamos sacar muy bien lo que resta y el siguiente torneo, primeramente Dios, andemos en una buena racha", dijo el "Momo" Gómez en declaraciones a Radio YSKL.



Sobre la crisis deportiva, Gómez espera que el equipo auriazul pueda reencontrarse con el triunfo y cerrar bien las últimas cuatro fechas.



"Metimos el gol y al minuto nos empataron, tuvimos un penalti que no pasa nada y todo el apoyo para el 'Inter" que en otras ocasiones él nos ha salvado pero ahora no se le dio. Tuvimos la última jugada que Rómulo la cabeceó y el portero la quitó. Vamos a seguir luchando, quedan cuatro fechas y vamos a tratar de levantar este barco y poder lograr la victoria", dijo René Gómez, jugador del Limeño.



El próximo partido del Limeño será en el estadio Juan Francisco Barraza ante el Águila, rival contra el que celebraron su última victoria en el Apertura 2021, al imponerse 1-0 en el Ramón Flores Berríos.



"Primeramente Dios que sea un resultado positivo para nosotros y poder ir a sacar los tres puntos al Águila que va a ser muy importante", dijo René Gómez.



El Limeño está último en la tabla de clasificación con un triunfo, siete empates y 10 derrotas.

Juegos del Limeño en el Apertura

1 Alianza 4-1 Limeño

2 Limeño 1-1 Firpo

3 Once Dep. 4-1 Limeño

4 Limeño 0-3 FAS

5 Metapán 1-0 Limeño

6 Limeño 1-2 Marte

7 Santa Tecla 1-1 Limeño

8 Limeño 1-0 Águila

9 Jocoro 3-1 Limeño

10 Chalate 1-1 Limeño

11 Limeño 0-1 Platense

12 Limeño 0-3 Alianza

13 Firpo 1-1 Limeño

14 Limeño 1-1 Once Dep.

15 FAS 2-1 Limeño

16 Limeño 2-2 Metapán

17 Marte 2-0 Limeño

18 Limeño 1-1 Santa Tecla