René Gómez: "Esto va empezando"

Con la temporada todavía en su inicio, para el Santa Tecla fue importante empatar como visitante ante Chalatenango y demostrar que todavía se están adaptando al estilo del juego del técnico Ernesto Corti.





El sudamericano volvió al banquillo de un equipo que la temporada pasada peleó por no descender y ahora buscan volver al protagonismo de otros años con un entrenador que ya hizo al cuadro tecleño campeón en el pasado.



René Gómez es uno de los recién llegados y consideró que todavía están en un proceso de adaptación pero el equipo va por el camino de la mejoría. "Fue un partido trabado; no tuvimos tantas ocasiones de gol y en el segundo tiempo nos mostramos mejor. Tenemos que seguir mejorando para sacar un triunfo en casa".



Agregó que "estamos acostumbrándonos a la idea que quiere el profesor. Partido a partido vamos a encontrarnos más y se vio una mejoría en el segundo tiempo. Entre más juguemos mejor luciremos con la idea que pretende el entrenador".



Pero además el punto fue importante: "Veníamos por los tres puntos pero no está mal el punto de visita. No nos vamos satisfechos pero es un resultado que suma y el próximo compromiso tenemos que sumar de a tres. Somos un equipo que se está renovando y vamos a tratar de seguir aportando".



Santa Tecla reafirma que en sus planes está volver a ser protagonista en el fútbol salvadoreño con la inclusión de jugadores con experiencia en el redondo nacional. El empate de visita es su primer paso para mostrar su solidez ofensiva en esta campaña.