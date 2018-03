René Gómez: “En Águila no tuve la oportunidad”

René "el Momo" Gómez, contención del Sonsonate, se ha consolidado como una pieza inamovible en el esquema de los cocoteros en el Apertura 2017.Luego de 16 jornadas disputadas, el volante de contención ha participado en todos los encuentros y ya suma 1 mil 384 minutos disputados en su primer campeonato vistiendo la camiseta de los occidentales."Gracias a Dios, he mantenido el ritmo desde el inicio del torneo. Tanto el técnico anterior (Avedissian) como el profe Alonso me han dado la oportunidad de jugar todos los partidos", sostuvo Gómez."Eso es importante para mí, ya que en Águila no tuve la oportunidad de tener muchos partidos. Me siento muy motivado en cada partido que tengo actividad con el equipo", afirmó.Gómez destacó que incluso ha visto actividad con molestias físicas, aunque esa situación no ha sido inconveniente para aportar su talento en la contención cocotera."No he tenido una lesión seria. Quizá sí me he sentido sobrecargado del abductor de la rodilla que vengo arrastrando desde que estaba en Águila, pero igual, siempre doy lo máximos por el equipo", aseguró el mediocampista nacional.De acuerdo con "el Momo", su próximo reto es mantener el buen rendimiento en la cancha y tratar de aportar al bagaje ofensivo del cuadro dirigido por Rubén Alonso."Espero tener más minutos y hacer las cosas de la mejor manera para que el equipo saque buenos resultados. Queremos hacer mejores cosas", concluyó Gómez.