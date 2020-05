Renderos: "Sé de la presión en FAS por la sequía de títulos"

A Néstor Raúl Renderos le tomó por sorpresa su salida del FAS el año pasado. Dijo que entendía que no le renovaran pero lo aceptó con la intención de volver más fuerte mental y físicamente, algo que se concreto en marzo pasado. El zaguero nacional habló sobre qué significa este regreso y los retos que se vienen.

Una plática con Jorge "el Zarco" Rodríguez, entrenador tigrillo, fue lo que inclinó la balanza para dar el sí definitivo al cubil felino. Ahora, con 31 años y 371 partidos de primera división, cree que tiene potencial para estar en un equipo que aspira a ser protagonista con fichajes de gran cartel.

¿Cómo vives tu regreso al equipo?

Primero, contento, con mucha responsabilidad porque sé lo que es FAS, sé a lo que llego y la responsabilidad que hay por la sequía de títulos por tantos años. Tengo ganas que esto arranque para ponernos a trabajar.

¿Cómo llega Renderos en esta segunda etapa en FAS?

Llego bien, es poco tiempo el que me fui (dos torneos cortos en Metapán) pero llego con ganas. Conozco a la mayoría de los que están en el equipo, también a los que llegarán tuve la oportunidad de compartir con ellos. Sé la responsabilidad a lo que voy y espero estar a la altura de FAS.

¿Te gustaría ser nuevamente el capitán, te motiva ese rol?

Eso es tema de cuerpo técnico, de camerino hacia adentro que lo decidamos. Los líderes se hacen por la trayectoria que uno tiene pero hay que respetar también las jerarquías en los planteles. En el FAS hay líderes que tienen años en el equipo, estos últimos que han llevado el gafete de capitán han sido Xavi García, Guillermo Stradella, los conozco bien. Cualquiera puede ejercerlo y es algo que se va a definir. Yo tuve ese rol y es bonito que te vean ejerciendo ese liderazgo, pero por ahora no es algo que me preocupe.

¿Qué pudieras cambiar de la primera etapa que estuviste en FAS?

Pues jugar diferente las finales que estuve. Tratar de mentalizarme que podíamos llegar al título, llegar a esa final y ganarla. Estar ocho años en FAS y no ser campeón es complicado pero ahora estoy de vuelta y con la oportunidad de intentarlo de nuevo.

¿Te sorprendió tu salida del FAS el año pasado?

Me sorprendió. Recuerdo que finalizó el torneo para nosotros (Clausura 2019) cuando nos eliminó el Águila en semifinales y uno en el vestuario sentía quiénes podían estar de transferible. Sentí que se terminó mal el torneo y en mi caso, estar tanto tiempo en el equipo y no ganar es complicado. Son decisiones que se toman pero creo que me vino bien irme a otro lado, a despejar un poco la mente.

¿Qué te dijo "el Zarco" para que regresaras al FAS?

Solo con su llamada es motivante. Ver un técnico ganador que te llame, que te explique el proyecto que tiene, qué fichajes quiere, es motivante. Ya está un equipo fuerte y eso es bueno.

¿Cómo ves tu zona, la defensa, a pesar que cuerpo técnico y dirigencia aún buscan un fichaje más?

Contento porque tenemos una defensa de mucha experiencia con jugadores que saben lo que es estar en FAS. Está Xavi, (Mauricio) Cuéllar, que tienen buen nivel y por las bandas hay jugadores que ayudarán mucho como Íbsen Castro, Diego Chávez y ahora que se incorporó (Andrés) Flores Jaco. También está Alberto Henríquez, es una defensa muy buena. Si se decide traer otro, pues bien la verdad porque la competencia es buena para el jugador.

¿Qué te parecen los fichajes de Diego Areco, Luis Rodríguez, Wilma Torres, entre otros?

Los veo muy bien. Wilma y los paraguayos son probados, tienen trayectoria y el caso de Wilma que ha sido protagonista en finales con Firpo y Santa Tecla. Nos ayudarán bastante desequilibrando por las bandas y hay que esperar que se acoplen rápido al FAS, tienen la calidad y que estén a la altura.

¿Cómo se maneja esa ansiedad porque vuelva el fútbol?

Ya queremos jugar la verdad. Esperamos que se haga una buena planificación de parte de las autoridades porque no se puede obviar el tema de la pandemia y todo lo que conlleva. Hay temas por definir como la seguridad, el que se garantice el salario a los jugadores, la pretemporada bajo qué criterios de distanciamiento social... Si esto no está claro hay que esperar mejor.

¿Te gustaría jugar a puerta cerrada?

Es difícil para los equipos de aquí porque la taquilla es un ingreso importante. Uno como jugador no se encuentra bien sin público, pero a la vez también se necesita del fútbol como medida para quitarse ese estrés aunque sea por televisión, se vio en el fútbol de Alemania por ejemplo. Es complicado porque hay muchos aspectos a considerar pero creo que hay tiempo aún para tomar esa decisión.

¿Cómo evaluas tu paso por Metapán?

Fue una experiencia bonita porque el Metapán es un equipo serio, que respeta al jugador. Siento que me fue bien y en el primer tiempo tuve un buen desempeño y me ayudó a volver a la selección. En lo grupal no muy contento porque no pudimos clasificar.

¿El objetivo con FAS?

Ganar el título. Ya todos lo saben y es una exigencia que nos hemos puesto nosotros mismos. Todos los fasistas lo deseamos y el torneo será difícil. El Alianza sabemos que año tras año se ha reforzado bien y ahora el Metapán ha hecho buenos fichajes.

¿Cómo vas pasando la cuarentena?

Igual que todos, encerrado, un poco aburrido pero es necesario. En el tema de ejercitarme, trato de hacer todos los días una hora u hora y media, de movernos un poco y si bien no es lo mismo de estar en la cancha. He hablado con el profesor (Fernando) Guerra, con (René) Ramírez quienes me han dado un trabajo para estar bien.

Tuviste también buen desempeño goleador.

Ojalá, es difícil por mi posición, pero tuve la virtud de ir bien por arriba y me buscan en las jugadas estacionarias.

¿Cómo está tu comunidad, cómo se vive esta situación?

Vivo en una zona residencial y es más privado, tranquilo y hay controles de desinfección y nos movemos cerca. Los vecinos ayudan también siguiendo las indicaciones.