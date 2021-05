Renderos Iraheta se incorporó al cuerpo técnico de la selección mayor

Poco a poco el cuerpo técnico de la selección mayor de fútbol que encabeza Hugo Pérez va tomando forma luego de la incorporación en esta semana del ex seleccionado nacional, William Renderos Iraheta para aportar al plan de trabajo que el seleccionador nacional presentará en los próximos días al comité ejecutivo de la FESFUT.

El estratega que cumplirá 50 años el próximo mes de octubre dijo sentirse feliz por haber sido tomado en cuenta nuevamente por Pérez luego de formar parte del cuerpo técnico de la pasada sub 23 que participó en la eliminatoria preolímpica de la CONCACAF celebrado en Guadalajara, México el mes de marzo pasado.

"Estamos contentos, en lo personal como en lo familiar, es una oportunidad que hay que aprovechar, trataremos de dar lo mejor y de corazón y por capacidad también para este proyecto, contento de volverme a incorporar a este grupo de trabajo, agradecido con Dios por esta oportunidad", aseguró el técnico capitalino.

Hugo Pérez había anunciado a principio de la semana que había solicitado a los federativos que su intención de conformar su cuerpo técnico con los mismos integrantes de la selección preolímpica que participó en la eliminatoria de la región en Guadalajara, México, un grupo de siete personas y que por ahora el único que hace falta incorporar sería al preparador de porteros santaneco, Adolfo Menéndez.

Al respecto, Renderos Iraheta dijo que "creo que se rumoraba unas pláticas con la directiva de la FESFUT sobre mi incorporación, por eso debí esperar el llamado, fue decisión de Hugo de incorporarme de nuevo al grupo, él sabrá el porqué lo ha decidido así y en lo que le puedo servir daré lo mejor siempre como profesional, preparándome para dar lo mejor a nuestro país", destacó.

Pese a que aún no ha firmado un contrato físico que lo ligue al cuerpo técnico de la Selecta, el ex seleccionado nacional dijo que "ya está todo arreglado, el acuerdo ya está y me estoy incorporando al cuerpo técnico, mi labor será apoyar también a las selecciones juveniles, todo el cuerpo técnico estaremos en las próximas visorias para las nuevas selecciones sub 15, sub 17 y sub 30 porque los objetivos que tenemos es buscar clasificarnos a una Copa del Mundo", aseguró el ex técnico del Inter Sívar de tercera división quien debió desligarse de ese equipo para incorporarse a la Selecta.

"Lo he hecho solamente verbalmente, agradecido con ellos porque han comprendido que mi llamado a la selección es también importante, la verdad lamento mucho dejarlos de esa forma porque estábamos a punto de ascender a segunda división, pero son amigos que primero me llamaron para echarle la mano a ese proyecto y ahora me han apoyado para tomar este llamado de Hugo Pérez", afirmó.