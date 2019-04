Renderos Iraheta quiere llegar a la final con Limeño

William Renderos Iraheta ha logrado meter al Municipal Limeño en los primeros puestos de la tabla. Con las condiciones básicas de trabajo cubiertas, el estratega ha vuelto protagonistas a los mantequeros.

La FESFUT le descontó seis puntos por un contratiempo en la inscripción de la categoría sub-17, pero el entrenador nacional ha hecho que eso impacte lo menos posible en los números.

El DT salvadoreño dejó en claro que esa buena labor le da para pensar en grande con ese plantel y por qué no pelear por el título.

¿Se puede decir que Limeño es un equipo en el que solo hay que tener puesta la cabeza en lo futbolístico?

La dirigencia ha dado lo básico. Tenemos una clasa club en la que los jugadores comen los tres tiempos. El pago, si no está al día, no hay muchos atrasos como en otros equipos. Hay que responder a esas condiciones que tenemos, porque no todos los equipos pueden disfrutar de eso. Hemos rendido y cumplido con las expectativas, aunque falta lo más importante en el torneo.

También ha mantenido a Limeño lo más lejos de problemas de descenso...

Creo que en ningún momento pensamos en eso desde que vinimos. Primero, porque hay dos equipos que están pasando mal momento en lo deportivo y administrativo. Queríamos estar entre los primeros cuatro. A eso le apuntamos. Los pocos refuerzos que trajimos fueron teniendo claros esos objetivos.

A Limeño le quitaron seis puntos por sanción federativa. ¿Hasta dónde complicó al equipo esa decisión?

Lo que pasa es que estamos trabajando en equipo. Si fue un error de dedo, lo tomamos a bien. No nos importó que nos pudiese haber afectado. Nosotros siempre tuvimos la mentalidad de salir a proponer en todos los estadios, en todos los juegos.

"Ha sido importante no tener miedo, temor a nadie. Trabajamos en el día a día en los entrenos".

En este torneo, Limeño afrontó también la expulsión por seis juegos del hondureño Clayvin Zúniga. ¿Cómo se sobrepusieron a eso?

Lo que pasa es que hablamos con el grupo en cuanto a que no queríamos depender de nadie. Queremos depender de las condiciones de todos. Es un trabajo en equipo. Él sabe que cometió ese error. Curiosamente ganamos los seis juegos en los que él estuvo suspendido, así que nadie es indispensable. Lo hemos hablado con él y esperemos que haya entendido la lección.

¿A qué se ha comprometido con este Limeño en cuanto a logros?

Todos los días les digo a los jugadores que debemos tener mentalidad ganadora. Pero para eso hay que trabajar mucho. Hay que esforzarse y sacrificarse. Vale la pena. No me conformaría con llegar a semifinales. Quisiera llegar a la final y por qué no ser campeón. Vamos a ir paso a paso.

Recuerda que sobre el inicio del torneo tuvo algunas diferencias con hinchas de Limeño. ¿Eso ya es parte del olvido?

Creo que los resultados han calmado eso. Quisiera decirle a la afición que le agradezco, porque han tenido un poco de paciencia. Yo fui sincero y les dije a los jugadores y directivos que cuando tomaba una decisión no volvía atrás. Es la primera vez que me retracté (en renuncia) pero siento que ha valido la pena, por algo.