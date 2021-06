Renderos: "Creo que vamos por buen camino"

William Renderos Iraheta, auxiliar técnico de la selección mayor de El Salvador, consideró que luego del 7-0 sobre Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el combinado absoluto va por buen camino y no ve mayor inconveniente en el cambio de itinerario de regreso al país de cara al partido del martes.



La selección no pudo viajar el domingo, un día después del partido ante Islas Vírgenes y retornará este lunes al país por lo que el cuerpo técnico hizo ajustes en la planificación.



"No va a haber problema porque a los dos equipos los hemos analizado de la misma forma, bastante bien y suficiente material para poder preparar el partido; Antigua y Barbuda e Islas Vírgenes los analizamos parejito incluso el mismo partido lo analizamos muchas veces tanto del lado de Islas Vírgenes como de Antigua y Barbuda", explicó.



Según comentó Renderos este domingo habría otro análisis de Antigua y Barbuda.



"Hoy vamos a ver ese lado de Antigua y Barbuda que es el siguiente rival y no creo que haya ningún inconveniente, esperamos que tengamos la misma disposición y el mismo orden y la misma concentración", destacó.



Sobre la victoria de 7-0 del sábado ante Islas Vírgenes todo fue positivo.



"Contento por iniciar esta era, este proceso y esperando continuar así con el trabajo, con la disposición de los jugadores, la atención y la concentración. Lo tengo que decir, enfrentamos un equipo modesto, sin mucha resistencia pero lo que valía era aplicar lo nuestro y hacer el trabajo que veníamos practicando, la presión y todo lo ensayado en los entrenos...Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar, y tratar de irnos adaptando a la idea del profesor era lo importante y se logró", dijo el ex seleccionado.



Renderos Iraheta también destacó la concentración del equipo y el compromiso. "Felicito a los jugadores proque se concentraron y se comprometieron, Espero que sigamos así, salió bastante bien lo planeado y espero entiendan que es por el bien de ellos y por el bien del fútbol, deben adaptarse a la disciplina táctica y a la disciplina del grupo".



El auxiliar técnico tiene claro el objetivo para el partido del martes en el Cuscatlán.



"Primeramente sacar los triunfos porque son los que nos van a dejar primeros, era importante ayer sacar la ventaja de goles y para martes esperamos ganar con cualquier marcador, si es 2, 3 0 lo que sea, bienvenido, pero lo que queremos es ganar y pasar en primer lugar. Para martes está todo preparado, hoy lo vamos a seguir trabajando y mañana terminamos allá en El Salvador", reforzó.

"En base a trabajo se va a lograr eso, hay unos que creen, otros que no, es normal y porque no vamos a quedar bien con todo mundo, pero el sacrificio, trabajo y la entrega para mejorar el fútbol se está haciendo. A mi me gustó la actitud y creo que vamos por buen camino", agregó.