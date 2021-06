Renderos: "Contento por regresar a Metapán"

El defensor nacional, Néstor Renderos, firmó contrato con el Isidro Metapán con quienes jugará la próxima temporada. El zaguero tuvo una salida abrupta del FAS en el Clausura 2021 pero ahora quiere borrón y cuenta nueva.

El ahora defensor calero expone que es un aliciente regresar a la entidad jaguar con quienes jugó la temporada 2019-20 y externó que se mantuvo en trabajos por su cuenta para no perder el estado físico tras su salida de FAS el pasado 11 de marzo.

"Contento porque tenía bastante tiempo de estar parado. Cuando pasó el problema (separación en FAS) siempre dije que mi idea era seguir jugando. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de regresar a Metapán donde ya estuve, donde la pasé bien el equipo y me hacía falta", dijo.

"He estado entrenando por mi cuenta, fortalecer en la casa, ir a correr, he agarrado pila de ir a jugar tenis con unos amigos. Siempre he estado activo porque si bien no es lo mismo, no quiero llegar mal a la pretemporada", agregó.

Renderos no dudó en tomar la oferta de los caleros quienes viven una reestructuración en su junta directiva y esperan hacer los cambios también en el plantel. Le darán continuidad al cuerpo técnico comandado por Juan Cortés quien dirigió en el pasado Clausura 2021 y donde llegaron a cuartos de final.

Y aquí el momento en que @raulrenderos estampa su firma��✍��Ⓜ️ pic.twitter.com/O5mdepkE8y — A.D. Isidro Metapán (@ADIMetapanSV) June 1, 2021

"Me han hablado cosas buenas, que la nueva directiva viene con mucho entusiasmo para hacer las cosas bien , sabemos que en Metapán siempre han sido responsables, hacen bien las cosas. Es un equipo competitivo, quieren lograr su objetivo. El torneo pasado fue bueno y aceptable, tienen una buena base de jugadores y conocemos al entrenador", expuso.

Aparte de Renderos, otro jugador que llega a tierras caleras es el volante Diego Coca, proveniente del Águila, y que firmó contrato por dos torneos cortos. En la entidad jaguar se reporta la salida de Jomal Williams, de Trinidad y Tobago, quien se marchó al Águila.

"Se ha anunciado a Coca que ha tenido buen paso, también con selección. Se van anunciar otros y la idea es hacer un equipo competitivo para hacer un buen torneo", finalizó Renderos.