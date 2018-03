Remontada metapaneca para colgarse de la cima del torneo

Dos goles en los últimos minutos del partido, que llevaron la firma de Marvin Monterrosa le dieron los tres puntos al Isidro Metapán en su visita a Sonsonate, que pese a estar abajo en el marcador por 2-0, no cayeron en la desesperación y terminaron remontando a un desesperado equipo cocotero que pronlonga sus días de penurias futbolística.Los cocoteros buscan hacerse del control del esférico y han poblado el mediocampo para evitar que los caleros tengan comodidad para conducir el balón de forma cómoda. Las primera dos llegadas con leve peligro fueron del Sonsonate. Elman Rivas lo intentó de larga distancia y Ulloa por uno de los costados.Sobre el minuto 12, el brasileño Zepaulo desperdició una gran oportunidad para abrir el marcador al no saber rematar a puerta tras una asistencia por el costado derecho.El equipo cocotero se puso arriba en el marcador por intermedio de Ricardol Ulloa, quien sobre el minuto 22 anotó al desviar de cabeza una centralización por el costado izquiedo, dejando sin opciones al portero Pleitez.El Metapán optó por adelantar filas pero sin descuidar las labores defensivas, pero la ansiedad comenzó a pasarle factura frente a la portería defendida por Luis Contreras.Sobre el minuto 38, el equipo cocotero aumentó la cuenta por intermedio de Zepaulo, al definir un pase filtrado.En el segundo tiempo, el Isidro Metapán saltó al campo con vocación más ofensiva y puso contra las cuerdas a los cocoteros, que se defendieron con muchas dificultades. Sobre el minuto 55, se vino una acción polémica dentro del área del Sonsonate, tras la caída de Rugamas, pero el árbitro Edenilson Ventura no sancionó nada.Pero la respuesta metapaneca llegó al minuto 75', por intermedio de Alexis Ramos, al aprovechar un error defensivo para recortar distancia en el marcador.Los nervios se apoderaron de los cocoteros, que cada vez cometieron errores defensivos con cada llegada calera. Sobre el 89', un centro de Marvin Monterrosa sorprendió al portero Luis Contreras, quien esperaba que fuera rematado por David Rugamas, pero el ariete pifió y el balón se coló al fondo de la portería.Dos minutos después, un nuevo error defensivo dejó la oportunidad a los caleros para que le dieran vuelta al marcador, gol que llevó la firma de Monterrosa.Sobre el final, el defensor Marcelo Messias se fue expulsado al ver por segunda vez en el partido tarjeta amarilla por una fuerte entrada en el mediocampo.El triunfo pone a los caleros al frente de la tabla con 30 puntos, tras el traspié del Santa Tecla (28) en Pasaquina.Contreras; Portillo, Messias, Mejía, Barahona; Castro, Mira, Rodríguez, Rivas; Dos Santos y UlloaPleitez; Clavel, Molina, Guirola, Sánchez; Castellón, Orellana, Flores, Monterrosa; Rugamas y Peña.