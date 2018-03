Relevo presidencial en directiva propietaria del Alianza

La Asociación Alianza Fútbol Club, propietaria del líder de la primera división, cuenta desde el miércoles con un nuevo presidente, luego de que la asamblea general de socios eligiera al empresario Adolfo Salume como presidente del equipo capitalino

Lisandro Pohl, actual administrador de la entidad blanca, explicó que los cambios son a nivel admistrativo y que por el momento el trabajo que se realiza en lo deportivo se mantiene sin mayores modificaciones. "En lo deportivo no hay cambios. Sigo al frente del equipo con el compromiso de mantener lo bueno que se ha desarrollado en los últimos dos años, donde hemos estado en la cima de las posiciones y que ahora estamos culminando con este gran torneo. Por ahora, lo que queremos es planificar como reforzar el plantel que tenemos y en ese ejercicio estamos trabajando con director deportivo Milton "Tigana" Meléndez y el técnico Jorge "el Zarco" Rodríguez. Ya tenemos varios nombres de jugadores que pueden llegar a potenciar más el equipo. Estamos seguros que si logramos las contrataciones que tenemos previstas, los aficionados no tendrán duda que el objetivo del club va en camino a tener un mejor equipo del que está ahora", mencionó.

Pohl, explicó que la familia Sol Meza, quienes por años administraron el equipo blanco y que cedieron la administración a Lisandro Pohl, en 2008, poco a poco se ha mantenido al margen de la administración paquiderma. "La mañana del miércoles fue la Asamblea General, donde quedó constituida la nueva directiva de la Asociación, que ahora encabeza "Fito" Salume, en sustitución de Rafael Ernesto Sol, quien era el presidente en la junta anterior. Los Sol Meza han quedado como presidentes honorarios, pero recordemos que hay dos directivas en Alianza, una es de la Asociación, donde incluso yo no he estado en la directiva, y la otra es la deportiva, de la que yo estoy a cargo y que se dedida a la administración del plantel. Cuando finalice mi plazo al frente de la adminsitración se determinará si se hace una sola directiva o se sigue manejando de la misma manera", explicó.

Según, Lisandro Pohl, la relación de colaboración con el empresario viene de mucho años y la confianza conseguida será fundamental para lograr los objetivos trazados. "Hay planes a mediano y largo plazo. Desde hace unos seis meses se viene platicando al respecto con él (Salume), tomando en cuenta la buena relación comercial que he tenido con los equipos que he administrado desde 2006, donde he recibido, sin mayores complicaciones, el apoyo de las empresas que él dirige. En Águila en 2006 nos tuvo confianza, al igual que cuando estuve al frente del Chalatenango y desde que tomé al Alianza, su apoyo siempre ha estado presente", reforzó.

El administrador aliancista también destacó el apoyo que ha mantenido el empresario en el fútbol nacional. "Salume siempre se ha mostrado interesado en meterse de lleno en el fútbol local, recordemos que desde hace cinco años la liga es patrocinada por una de sus empresas y lo ha hecho bastante bien, arriesgó en un momento donde nadie daba nada por nuestro fútbol", finalizó.