Relato de un jugador guatemalteco que vivió la suspensión por FIFA

El Salvador está a las puertas de una suspensión por parte de FIFA luego que la crisis administrativa dentro de la FESFUT se haya acrecentado por la suspensión cautelarmente de su Comité Ejecutivo por parte de un Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones del Deportes, una entidad nacida de la Ley General de los Deportes.

En un caso similar ocurrido entre el 2016-2018 en Guatemala, el jugador Edi Danilo Guerra, se aventuró a relatar cómo vivió individualmente la sanción de FIFA a su país y cómo repercutió en una generación de futbolistas.

"Nos vino a afectar a muchísimos jugadores en su momento la suspensión, fueron dos años difíciles, y todavía nos está costando, no solo a mí, sino a todo el fútbol guatemalteco", inicia su relato Danilo Guerra.

En la actualidad, Danilo Guerra tiene 34 años y juega para el Iztapa de la Liga Nacional de Guatemala, equivalente a la primera división de fútbol. El atacante chapín recordó que vivía uno de sus mejor momento deportivo de su carrera a sus 28 años.

"Estaba en un momento importante, había dado un paso importante en mi carrera, venía de pelear una final a llegar a Municipal, uno de los equipos más grandes de Guatemala, uno de los que tiene más títulos, estaba dando ese salto, venía de varias convocatorias a selección, estaba por retirarse nuestro delantero emblema en selección y creo que iba ocupando su lugar, venía haciendo bien las cosas y se dio eso", contó cuando cayó la suspensión de FIFA.

Guerra enfatizó que la sanción por parte de FIFA afectó a una gran camada de jugadores que empezaban a brillar en la esfera profesional.

"En tres torneos había llegado a la final siendo goleador y en selección había mostrado mis cualidades y se vino esa sanción que vino a parar muchas cosas, no solo a mí, sino para muchos jugadores que en ese momento empezaban a brillar y necesitaban esa vitrina con la selección y con los equipos de jugar competencias internacionales", agregó.

Danillo Guerra, dos veces campeón nacional en Guatemala, aseguró que la sanción no solo afectó a jugadores, sino también a los clubes.

"Se venía dando la problemática, estaba por explotar y explotó en un momento complicado porque no solo los jugadores sufrieron, sino que también los dirigentes porque ningún club guatemalteco podía tener amistosos con equipos de otros países, no digamos la selección y todas sus inferiores también".

Contó, además, que entre los futbolistas vivieron momentos difíciles por lo confuso de la situación al principio.

"Cuando se dio lo de la suspensión estábamos en una situación complicada, no habíamos pasado nada de eso en nuestras carreras, pensábamos que los contratos no nos iban a respetar y que se había venido el fútbol a la quiebra, en el sentido que no iban a ver equipos, pero los dirigentes respetaron eso y le dieron seguimiento", añadió.

Guerra valoró el papel importante que jugó la dirigencia de los equipos locales de Guatemala durante la suspensión y es que asegura que "los procesos" juveniles como torneos en categorías menores se sostuvieron.

"Eso fue importante que los dirigentes deportivos lograron mantener eso, fue difícil porque se pelea por torneos locales y eso está ayudando al fútbol, porque todas esas ligas juveniles que sostuvieron está ayudando al fútbol, ahora los jugadores que están en selección son parte de esos procesos que sostuvieron", enfatizó.

Concluyó opinando sobre la situación de El Salvador. "Siento muchísimo lo que está pasando en el fútbol de El Salvador, con eso que se pueda dar una suspensión, máximo que les está costando a nivel de clubes y selección, y máximo que acaba de pasar lo de la eliminatoria a un Mundial y quedar fuera es difícil y máximo esto que se les puede presentar traerá grandes repercusiones al fútbol salvadoreño", finalizó.