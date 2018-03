Reinicio de la Copa El Salvador depende de la primera división

Los presidentes de la segunda y tercera división profesional están a la expectativa sobre la continuidad o no de la Copa El Salvador 2017, misma que ha quedado en suspenso luego de cerrarse la primera fase de competencia.

Moisés Marín, presidente de la liga de plata, comentó que no han recibido informes de la primera división, que es la que ha llevado el manejo de la justa. Asegura no saber si continuará o se quedará hasta donde se ha realizado.

"La primera división es la que maneja la Copa, pero ya no supimos nada. Ellos son los que venían manejando todo, veían lo de las taquillas, entregaban viáticos y pagaban el arbitraje", comentó Marín sobre la situación en la que se encuentra la contienda.

"Esta semana vamos a tocar el tema en junta directiva (segunda división) ya que nos han estado preguntando sobre si continúa o no", agregó el dirigente.

A criterio de Marín, la competencia ha mostrado muchos errores desde su inicio. "Como segunda división consideramos que se ha manejado mal, no sé si hay problemas de patrocinadores o qué pasa, pero vamos a preguntar porque nuestros equipos asociados nos preguntan", explicó.

EN TERCERA TAMPOCO SABEN NADA

En similares términos se expresó el máximo dirigente de la tercera división profesional, Rafael Calderón, quien explicó que lo único en lo que ellos colaboraron fue en la elaboración del calendario para que la Copa El Salvador no interviniera con la competencia de la liga de bronce.

"Las tres ligas nos pusimos de acuerdo en lo del calendario y ahí iba la competencia, pero ahora no sabemos nada. Nuestros equipos también nos están preguntando sobre la competencia, pero yo hablé con el gerente (Eliseo Juárez) de la primera división la semana pasada y me dijo que hay que esperar", explicó Calderón.

EL GRÁFICO consultó a Juárez sobre la suspensión de la competencia, a lo que respondió que avisarían en su momento.

"Nosotros vamos a dar la información cuando la tengamos, en estos momentos no puedo decir nada, no estoy autorizado y no puedo decir nada sin autorización", señaló el gerente de la liga mayor.

Desde inicios de abril la primera división avisó que habían dos propuestas para continuar con el desarrollo de la competencia. Una de las alternativas era jugar en medio del Clausura 2017, la otra era disputar lo que resta de la contienda en la pretemporada para el Apertura 2017.

A la justa todavía le faltan las fases de octavos de final, cuartos, semifinales y final.