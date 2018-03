Regreso del Águila al Barraza le deja una taquilla de $53 mil

La vida errante del Águila terminó y el retorno el retorno al estadio Juan Francisco Barraza fue favorable a los interesés del equipo negronaranja, no solo porque consiguió el boleto a semifinales, sino porque fue respaldado por una buena cantidad de aficionados que dejaron una buena recaudación en taquilla.Los migueleños jugaron durante dos torneos en estadios prestados, el Ramón Flores Berríos (Santa Rosa de Lima) y el estadio Cuscatlán, donde económicamente no les fue tan bien, al punto de llegar al atraso salarial en más de una ocasión.Pero eso cambio este domingo. El juego de vuelta de cuartos de final, ante el Municipal Limeño, representó para los emplumados un ingresó de $53 mil 642 dólares, producto de 9 mil 374 aficionados con boleto pagado."Nos sentimos bastante satisfechos por haber regresado a jugar al Barraza después de estar tanto tiempo fuera. Fue una gran alegría ver los graderíos casi llenos. Prácticamente se vivió una verdadera fiesta y se logró el objetivo que era clasificar a semifinales, quizá no de la forma como se esperaba, pero lo importante es que estamos en la siguiente fase", mencionó Pedro Arieta Iglesias, presidente del Águila.A criterio del pope negronaranja, las expectativas siguen siendo bastante favorables luego de regresar a jugar en patio propio."La gente va a regresar al estadio, nos satisface bastante el apoyo que hemos recibido en el primer juego y no tenemos duda que los aficionados volverán a recuperar esa llama. La gente que llegó al estadio se la pasó bien, estuvo cómoda", explicó.Arieta Iglesias también mencionó que aún hay detalles que se pueden corregir para garantizar una mejor experiencia a la afición que acude al remozado escenario deportivo."Hay aspectos que se deben corregir, pero les pedimos un poco de paciencia porQUE aún se está en proceso de finalizar la primera etapa del proyecto. Buscaremos la forma de que las personas que van al sector de sol general (oriente) tengan un mejor acceso a esa zona y no tengan que ingresar por el costado sur para llegar hasta su ubicación. Son detallitos mínimos, pero queremos que los aficionados se sientan bien en el estadio", finalizó.