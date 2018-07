“Regresé para ganar el título”

Kevin Santamaría sabe que el reto es mantener al Santa Tecla entre los mejores de la primera división y no le frunce el ceño al reto. El objetivo colectivo es llegar al título y sueña con conseguirlo, el aporte individual será clave para levantar en diciembre la corona y poder decir: “misión cumplida”.

El equipo ha realizado una serie de partidos amistosos, ¿cuál es tu valoración sobre el trabajo realizado hasta el momento?

Vamos tomando ritmo con cada partido y eso es importante para sentirnos cada vez más cómodos, estamos trabajando. Nos está costando un poco tomar el ritmo, pero vamos por buen camino.

¿Cómo está el trabajo físico?

Cargas bastante fuertes, pero uno se debe de acoplar a lo que venga y tratar de estar mejor para el torneo que enfrentaremos.

Pero también está el hecho de tratar de adaptarse a la idea del nuevo entrenador.

Cada quien agarra la idea del profesor, uno trata de hacer las cosas bien, como él lo dice (Christian Díaz, entrenador del Santa Tecla), él decide quien juega o no, pero todos dentro del plantel estamos trabajando para poder estar con opción de jugar.

Estos partidos amistosos sirven para soltar la carga física.

Sí, son importantes, nos acopla dentro de la cancha y nos baja ritmo en la intensidad a la hora de correr.

Fue complicado enfrentar al Brujos de Izalco, que dirige el profesor Rubén Alonso (ganaron 1-0 el pasado miércoles).

Sí, en estos partidos se trata de acoplar a la idea del nuevo entrenador y tratar de hacer bien las cosas para lo que se viene. El Brujos tiene buenas ideas, complica pero es bueno para lo que se viene.

Regresas al Santa Tecla, un equipo que en los últimos años se ha mantenido entre los mejores de la primera división, ¿cuál es a tu llegada el objetivo colectivo e individual a estas alturas de la pretemporada?

En lo colectivo: quedar campeones, el equipo se pone metas en el torneo salir campeón, este no es un equipo para (solo tratar de) salvar la categoría, ya hicieron un equipo que siempre se lucha por el campeonato. La meta es salir campeones para seguir creciendo como institución en el campo nacional e internacional. Tratamos de hacer un buen grupo, en lo personal, tratar de jugar, vengo de afuera y creo que eso quiérase o no, tengo una responsabilidad mayor para hacer las cosas mejor y jugar.

Llegas a une quipo conformado por jugadores que han destacado por el talento futbolístico, esa será una lucha personal por quedarte por un puesto en el equipo titular.

Se manejó que llegaba solo a jugar, pero no, aquí, hay jugadores con mucho talento y uno debe de trabajar al doble para poder agarra la idea del profesor y tratar la manera de jugar. Si no se da la opción, es de seguir trabajando para eso está uno como jugador, así se va ganando la titularidad en los partidos de verdad, del 28 (de julio, inicio del torneo) se ve los que están preparados o no.