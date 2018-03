Regresa al FAS un viejo conocido

Juan Aimar, mediocampista de nacionalidad argentina regresa al FAS. Así lo divulgó el equipo tigrillo en sus redes sociales la mañana de este viernes.

¡De vuelta a la cueva!

Vistiendo nuevamente la azul y rojo del tigre: Juan Marcelo Aimar, volante ofensivo (argentino). pic.twitter.com/9fWbcBYx9T — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) 22 de diciembre de 2017

Aimar estuvo en el FAS en el Apertura 2016. Durante once jornadas se ganó el respeto y admiración del grupo de jugadores y por eso su baja se consideró como importante en la interna santaneca y afición.

El jugador se marchó por su propia voluntad ante el impago de salarios.

"Desde la pretemporada no recibí nada de pago. Solo a los otros jugadores les pagaron y en mi caso no me dieron nada. Hablé con el presidente (Guillermo Morán) y dijo que me iba a pagar él de su bolsillo y lo haría dividiendo la deuda en los meses siguientes, hasta fin de año. Pero al final, solo hubo un abono, que no fue ni la cuarta parte de lo que correspondía", comentó en su momento el jugador.