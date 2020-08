Regresa Rodolfo Zelaya al Alianza, ¿necesita Alianza a Fito Zelaya?

El programa El Gráfico TV tuvo su primer programa de esta semana y lo hizo con todo. Los analistas deportivos Cristian Villalta, Eugenio Calderón y Diego López llevaron a la mesa temas como el regreso de Rodolfo Zelaya al Alianza, el regreso del fútbol en Latinoamérica y cerraron hablando del video arbitraje (VAR) con el ex árbitro salvadoreño Elmer Arturo Bonilla.

En el primer segmento del programa, los analistas deportivos tocaron el tema sobre el retorno del hijo pródigo, es decir, el fichaje por cuarta ocasión de Rodolfo Zelaya al Alianza. Los panelistas concluyeron que Fito es un jugador insignia en el cuadro capitalino, pero indagaron sobre, ¿quién necesita a quién?

“Le hace bien que Fito se vuelva a sentir futbolista. Lo habíamos platicado hace unas semanas, de que el regreso era casi inminente, a pesar de que se habla y lo ponían en Guatemala y al final Fito vuelve a Alianza y me parece bien para los dos, gana Fito y muchísimo para volver a tener minutos, para volver a sentirse arropado por la afición, por un vestuario que él seguramente va liderar”, empezó la temática Diego López.

“El fútbol de presente, es realidad, nadie vive de pasado, Eugenio, ¿Fito Zelaya es el presente o el pasado?”, preguntó Cristian Villalta a Eugenio Calderón.

“Rodolfo Zelaya tiene que demostrar antes muchas cosas para intentar volver el capitán, no porque regrese a Alianza dirán, aquí está el señor capitán señores del Alianza. No lo sé, así como está hoy no lo sé”, apuntó Eugenio Calderón sobre la idea que puso López sobre la mesa.

“La mayoría de jugadores de Alianza le tienen mucho respeto a Zelaya por la trayectoria que tiene y te digo, se irá a para a ese vestuario y será uno de los líderes y será de los que más hablará dentro como fuera de la cancha”, expresó Diego a Eugenio Calderón.

El debate sobre este tema finalizó sobre la idea de quién se necesita a quién. Si Alianza necesita más a Rodolfo Zelaya o Rodolfo Zelaya necesita más a Alianza.

“Estamos hablando del hoy, estamos hablando que Fito Zelaya regresa a las canchas no para vivir del pasado, regresa al Alianza para intentar ser el Rodolfo Zelaya que la aficionados albos quieren ver, pero hoy no lo es”, expresó Eugenio, a lo que Villalta y López dijeron “estoy de acuerdo”.

“Creo que dos días antes, el presidente único de Alianza, el señor Adolfo Salume, en el programa de Pecho y Aida, a quienes le enviamos saludos, estableció que no iban a negociar, ni a contrata a Rodolfo Zelaya, por eso es que el día en que usted lo mencionó aquí dije, ¿cómo? Por eso yo me he quedado sorprendido”, recordó Cristian Villalta sobre el regreso de Fito a Alianza.

EL FÚTBOL ES VERGÜENZA EN PERÚ

Los panelistas de El Gráfico TV hablaron sobre los incidentes que ocurrieron el fin de semana en Perú, donde el país iba a tener el regreso del fútbol junto a un plan casi “perfecto” para combatir el COVID-19, pero que la fecha fue suspendida luego que unos aficionados llegaron a las cercanías de un estadio para recibir a su equipo, el Universitario Deportes.

El gobierno después de estos incidentes, decidió suspender nuevamente el torneo por haber ocasionado situaciones de riesgo en temas de salud y seguridad.

“A las horas de las horas, primer partido, se cumplió el aniversario, y ocurrió esto. Solo quiero llamar la atención, es realmente un chiste, ni siquiera se tapan la nariz. Hay un relajo, no hay distanciamiento y la consecuencia de este asunto es que el resto de la jornada se suspendió”, se expresó Cristian Villalta sobre los sucesos.

“Debería de tomarse el ejemplo de Perú para evitar las aglomeraciones cerca del recinto deportivo, cada quien tiene su parte, pero nos falta mucho educación para llegar a esa concientización para decir ´no voy a llegar a tirar bengalas por mi equipo´”, opinó Diego.

“Falló la comunicación del club, quizá, con sus simpatizantes, es irresponsabilidad gravísima, nos abre este debate que en un país como el nuestro, podemos ver esto o no podemos ver esto. Estos días de vacaciones vimos cómo uno sí, otros no. Ha ocurrido de todo, hay responsables y hay gente irresponsable. En el fútbol es lo mismo, poseemos, somos parte de una afición educada y creo que la mayoría te puede decir sí, pero hay grupos que no lo son, entonces, con estos ejemplos tienes que tomar medidas”, dijo Eugenio Calderón.

LA CÁTEDRA DE ELMER SOBRE VAR

Para cerrar el programa, los panelistas de El Gráfico TV hablaron con el ex árbitro salvadoreño Elmer Arturo Bonilla. El ex colegiado, explicó cuáles son los cuatro puntos clave en donde el VAR tiene que intervenir en un partido. Aquí las mejores frases.

“El VAR está para intervenir en cuatro situaciones clave cuando es un error claro y manifiesto del parte del árbitro o del equipo de VAR, el VAR no está para estar revisando cada circunstancia del juego. El árbitro tiene que mantener esa autoridad y tomar esa decisión, no debe intervenir el VAR, porque en este caso es la apreciación del árbitro la que tiene que prevalecer”

“Estamos llegando a un momento donde estamos poniendo el VAR sobre la autoridad del árbitro, y eso está deformando el fútbol, el árbitro no debe dejar de ser esa autoridad que tome las decisiones y que ve una circunstancia que decide y debe estar supeditadas en aquellas situaciones de errores claros e intervenir en cuatro situaciones específicas para que no se pierda la filosofía y espíritu de juego”.

“Son cuatro situaciones, aquellas situaciones de gol o no gol; la segunda es aquella situaciones de penal o no penal; las otras dos tienen que ver con una situación de roja directa o no roja directa; y la otra tiene que ser con el tema de confusión de identidad”.

MIRÁ EL PROGRAMA COMPLETO: