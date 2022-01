Refuerzos extranjeros de Águila podrían debutar ante FAS

El Águila podría contar con los refuerzos colombianos Edgar Medrano y Faider Burbano para la próxima jornada del Clausura 2022, en la que se medirán ante FAS en el Clásico Nacional, según lo confirmó el Gerente del equipo migueleño, Amilcar Mijangos.

El directivo del cuadro emplumado comentó a EL GRÁFICO que los atacantes cafeteros “están prácticamente en proceso para que ellos puedan pedir su permiso de trabajo” en el país.

“Sí, creeríamos que sí (debutarán ante FAS en la jornada dos del torneo) porque ya prácticamente tenemos todos los documentos, ya solo es cuestión que nos resuelvan en las respectivas entidades y puedan estar para el próximo fin de semana”, señaló Mijangos.

Comunicado | FICHAJE ����



Comprometidos con nuestra noble afición, presentamos nuestra nueva contratación extranjera.



¡Bienvenido, Fabio! ��#VamosÁguila#SiempreÁguila pic.twitter.com/rCRho8FGPp — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) January 8, 2022

La situación es distinta en el caso del brasileño Luiz Carlos Caetano, debido a que el delantero de 31 años de edad aún no se encuentra en el país, por lo que su debut con la camiseta negronaranja podría tomar más tiempo.

“Él todavía no está en el país, tendríamos que esperar que llegue para luego hacer de inmediato el trámite. Si no está en el país no podemos todavía decir en qué momento estaría documentos porque se requiere que esté acá, así que esperamos que llegue lo antes posible”, aseguró el directivo del Águila.

SANTAMARÍA Y MENDOZA, A LA ESPERA

El Águila inició su participación en el Clausura 2022 el sábado en el Francisco Barraza ante el Jocoro en un partido que acabó en empate sin goles.

En dicho encuentro, el cuadro emplumado tampoco contó con los refuerzos nacionales Alex Mendoza y Kevin Santamaría, debido a problemas de salud.

Según el director técnico del cuadro emplumado, Agustín Castillo, ambos jugadores “han estado reposando en sus casas, pero tienen que esperar los días para hacerse una segunda prueba”.

El Clásico Nacional entre Águila y FAS será disputado el próximo fin de semana en el estadio Óscar Quiteño.