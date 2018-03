Recorte a la vista en plantel del Chalate

Rigoberto Mejía, presidente del Chalatenango, confirmó que valoran la separación de algunos jugadores del plantel para lo que resta del Apertura 2017 por bajo rendimiento.El conjunto norteño suma nueve jornadas consecutivas sin triunfo en el Apertura 2017 y aunque no adelantó nombres de los posibles cesados del equipo, dejó en claro que será tema de agenda de una reunión antes planificada para la noche de este jueves.Los morados perdieron en el último minuto ante el Municipal Limeño 0-1 la noche del pasado miércoles y vieron caer la posibilidad de salir del último lugar de la tabla de posiciones.Mejía sostuvo que, "nos reuniremos con la directiva, colocaremos este tema, no partíamos del hecho que no perdíamos este partido (ante el Limeño), pero las cosas no se están dando como son y si es de tomar alguna medida en el sentido de poder dar algunas bajas, lo decidiremos con la parte técnica, no podemos decirlo porque la gente que está, este grupo, es con la gente que dijo el profesor que trabajaría. No podemos tomar la decisión cuando el entrenador dijo que el grupo que estaba y recibió era un grupo con una mentalidad positiva, eso nos alegró, pero eso no se vio en la cancha.”El pope expuso que, “no quiero buscar culpables porque cuando uno sale (después de una derrota) sale con la cabeza con muchas cosas, haremos el análisis de la mano con el cuerpo técnico con la cabeza fría, no podemos tomar decisiones porque es lo que tenemos, un equipo armado, un cuerpo técnico al que tenemos que darle el tiempo para que pueda sacar adelante ale quipo. La frustración es grande, eso se ve n las gradas, la gente no está viniendo y se da reclamo en general.Este sábado el equipo morado enfrentará al Sonsonate, segundo partido consecutivo de local para los morados, “es necesario sentarnos con el equipo y la directiva para prepararnos para lo que resta del torneo y el siguiente que es el más importante. Fue frustrante no ganar un partido ante el Limeño que no traía nada, pero tampoco nosotros propusimos, no tuvimos el mérito para sacar los tres puntos. La suerte no está de nuestro lado”, añadió.Falta concentración según Mejía en todo el plantel, “tuvimos llegados a marco, Ricardo Ulloa tuvo dos de anotar, solo era de cambiarla, tuvimos más opciones en el primero que en el segundo, sería de ver la parte técnica por los cambios que se hicieron, pensando que aquí (en casa) debíamos de ganar ese partido, son las cosas que tenemos que hablar. Necesitamos precisión en cuanto a lo táctico, pero mucha concentración de parte del jugador porque los últimos resultados (derrotas) se han dado en los últimos minutos, los partidos terminan hasta que lo decreta el árbitro y no nos podemos caer en los últimos cinco minutos, esa aparte la debemos de trabajar.El volante norteño Wilmar Hernández, fue de los pocos que dio la cara tras la caída, manifestó que deben seguir trabajando fuerte para salir del frío sótano, “debemos de seguir trabajando y mirar lo que viene de ahora en adelante, debemos seguir pegados de la mano de Dios, en cualquier momento saldremos de este bache, creo ene le quipo, creo en mí y en toda la gente, debemos mejorar, comenzamos bien (el torneo) y sé que terminaremos bien, resta seguir trabajando.”