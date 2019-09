¿Vientos de reconciliación en la Selección Nacional? Ese es el mensaje que habrían enviado algunos de sus protagonistas por las reuniones privadas que se han suscitado en el terreno de juego en menos de 48 horas de haberse reactivado la preparación, de cara al inicio de la Liga de Naciones. Por un lado, Carlos De los Cobos con Hugo Carrillo y Henry Hernández con Fito Zelaya.

Desde la exclusiva de El Gráfico por la convocatoria sorpresa de Zelaya, la reacción de Henry Hernández que mostró su desacuerdo, la presentación del atacante nacional hasta sus primeros entrenos ha sido mediático y está en la mente colectiva de los aficionados que han estado divididos, unos a favor del regreso de uno de los goleadores históricos de la Selección y otros en contra que no perdonan su pasado marcado por el caso de arreglo de partidos y una suspensión federativa de un año y las declaraciones de Carlos De los Cobos que dieron un giro de 180 grados. Todo ha sido una licuadora de versiones que han estado en la lupa de casi todos.

El lunes era el día clave para despejar cualquier malentendido. En la presentación de Fito, además del presidente del Comité Ejecutivo, Hugo Carrillo, pudo estar el seleccionador Carlos De los Cobos. Pero faltó éste último. La convocatoria del jugador de LAFC no figuró en la lista que publicó la Fesfut el viernes.

Carrillo declaró que la convocatoria de Fito se planificó en conjunto con el cuerpo técnico. ''Trataremos, de acuerdo con la planificación que se tiene con el profesor Carlos De los Cobos, que Fito no sólo viene para un partido o dos. El profesor considera convocar cuando un jugador es necesario. Tenemos que unirnos como familia de fútbol''.

Incluso lanzó Carrillo una pregunta abierta a los periodistas pero, contrario a encontrar debate, sólo hubo risas, al decir ''Considero que todos los presentes están de acuerdo que Fito esté convocado, ¿no sé si alguno no le gustaría que lo esté?

Zelaya no quiso alborotar el panal cuando fue consultado por las palabras de Henry Hernández sobre él y que debía pedir perdón. Sólo adelantó que intentaría hablar en privado con el guardameta de la Selección. Al menos en el primer día no cruzaron palabras, por lo visto en las dos prácticas. Cuando Fito se trasladó del edificio de la Fesfut al Albergue cruzaron enfrente y no hubo un saludo de manos, una palmada en la espalda o una sonrisa.

Esa reunión que adelantó Zelaya fue posible el martes en la mañana. Ese encuentro fue captado en imagen y circuló en redes sociales. Escogieron el campo de entrenamiento. En los próximos días se verificará si efectivamente hubo reconociliación, borrón y cuenta nueva o si las disculpas se las llevó el viento y mantendrán la indifencia el uno con el otro como compañeros de Selección.



OTRA REUNIÓN EN LA GRAMA

El lunes por la tarde se produjo una reunión en privada que estuvo a la vista de los jugadores, periodistas y un par de aficionados que estaban registrando fotos. Hugo Carrillo buscó a Carlos De los Cobos en la segunda práctica del primer día de trabajo.

Carrillo se sentó sobre una hielera y aprovechó ese espacio cuando el seleccionador le indicó a los futbolistas que podían hidratarse. En el centro del campo platicaron en menos de 5 minutos.

En el diálogo, Carrillo fue quién más habló pero cuando escuchó al seleccionador bajó su mirada unos segundos y vio a un costado. En ningún momento se vio un gesto de desaprobación pero el rostro de De los Cobos fue serio en todo momento.

Horas antes, en la conferencia, Carrillo dijo ''las convocatorias las hace el cuerpo técnico encabezado por Carlos De los Cobos''.

El presidente de la Fesfut se retiró del campo para volver a su despacho con un comentario ''en la Selección tenemos que estar unidos. Pregunté a los periodistas si alguno no estaba de acuerdo con el regreso de Fito Zelaya y nadie respondió''.

Y cuando el DT fue abordado el lunes por la mañana, explicó ''Quiero ser claro, nadie me ha impuesto nada. Es normal que pueda manejarse esa idea. Esta es una idea que estuve reflexionando''.