Reclamo de Águila por Viveros no procede por un tecnicismo

El reclamo presentado por Águila por la presunta alineación indebida del delantero colombiano de Dragón, Jefferson Viveros no tuvo eco, según la resolución dada a conocer esta mañana por la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol.En la misiva, firmada por Miguel Armando Cambara, secretario de la Comisión, se afirma que la solicitud presentada por el presidente de los emplumados Pedro Arieta fue declarada inamisible por "no cumplir con los requisitos formales que establece el artículo 58 inciso segundo de las bases de competencia de la primera división", el cual señala que al momento de presentar el reclamo se debe anexar "el recibo de cancelación de $100"La dirigencia de Águila solicitaba los tres puntos del juego del domingo anterior amparándose en que el colombiano aun no había pagado una suspensión de dos encuentros que la comisión le había impuesto en el Apertura 2016 a pesar de que el jugador participó en la primera división peruana en el torneo pasado.Viveros alineó con Dragón el pasado fin de semana en el juego contra el Águila, el cual ganaron con marcador de 4-3."El jugador fue sancionado con dos partidos, así lo refleja el acta que hemos presentado como prueba en la protesta, pero cuando se mandó el CTI no se marginó el castigo que debía cumplir el jugador, por lo que en Perú jugó sin mayor problema. Pretendemos que se establezca cómo pudo pasar ese error y determinar cómo es que se avaló al jugador por medio de una nota para que pueda jugar con el Dragón", explicó en su momento el representante de Águila, Óscar Cruz.La FESFUT extendió a Dragón un documento firmado por el secretario general, Luis Pérez Guerrero, con fecha 25 de agosto de 2017, en el que autorizaba alinear a Viveros y con ese respaldo el equipo lo hizo debutar.Dragón se mide la tarde de este miércoles al Audaz, de Apastepeque y Águila visita la casa de los "burros"del Pasaquina.