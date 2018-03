Rebelión en Sonsonate: jugadores piden continuidad de Rubén Alonso

El gerente del Sonsonate pidió anoche a Rubén Alonso la renuncia como técnico principal del equipo y esta decisión no fue del agrado de los jugadores, pues se reunieron con la dirigencia cocotera para solicitar la continuidad entrenador charrúa.

Pedro Contreras, presidente del Sonsonate, había advertido que tomarían medidas en caso de no obtener buenos resultados después de la inversión hecha en el equipo con la contratación de los refuerzos extranjeros y nacionales.

“Que me digan que el equipo está nuevo ya es excusa. La misma gente pide que tomemos medidas si no ganamos ante Limeño. Me fui a un banco y cuatro aficionados me dijeron que este sea el último partido que le demos al profesor Alonso. Hay que tomar medidas. Esto no es secreto", apuntó el directivo del plantel panza verde en el preámbulo de la fecha cuatro.

El Sonsonate no pasó de un empate (1-1) contra Firpo anoche en la sexta jornada y fue su segundo empate consecutivo. Se mantiene en el octavo lugar con apenas seis puntos de 18 posibles.