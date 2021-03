Reaparece grito homofóbico en el Preolímpico

"Eeeh, puto". El grito que parecía gracioso hace años pero que se ha convertido en un insulto homofóbico que vuelve a estar sobre la mesa tras volver a oírse en los estadios de México y especialmente en el Preolímpico de Guadalajara.



Pese a que en las pantallas un video con famosos presentadores de deportes, ex futbolistas y estrellas de la selección mexicana hacen hincapié en que no se debe utilizar este insulto debido a que México podría enfrentar sanciones graves, en la primera jornada volvieron a aparecer.



Ocurrió levemente en los partidos entre Estados Unidos y Costa Rica pero fue más evidente cuando México y República Dominicana cerraron la primera jornada.



Ante esto la voz oficial del estadio hizo un llamado a que se mantuviera el orden. Recordaban en cada momento que, si identificaban a las personas que hacían este grito podían sacarlo del estadio y si continuaba, podían detener el partido e incluso suspenderlo.



La jornada del domingo no se escuchó este insulto que suele aparecer cuando el portero rival hace un despeje tras un saque.



El grito catalogado como homofóbico por la FIFA desde hace varios años ya ha costado multas importantes a México.