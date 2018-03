Reanudación de Copa El Salvador dependerá de calendario

La reanudación de la Copa El Salvador podría definirse el lunes 7 de agosto, fecha en la que el gerente de la liga, Eliseo Juárez, debe presentar una propuesta de calendario a fin de cotejarlo con el resto jornadas de la primera división y la participación de los equipos Águila y Alianza en la Liga Concacaf, según mencionó Lisandro Pohl, presidente del circuito de privilegio.sEl presidente de la liga mayor cuscatleca mencionó que se hará un esfuerzo de cumplir con los compromisos del certamen de copa, siempre y cuando exista compatibilidad con los calendarios y compromisos de los equipos de la liga mayor."El lunes se trató el tema de la Copa El Salvador en el seno de la primera división. Hemos encomendado a la gerencia de la liga, que nos tenga una propuesta de calendario para ver si es viable complementarla. Estamos un poco emproblemados principalmente con los períodos comprimidos por la participación en CONCACAF de Águila y Alianza, pero vamos a hacer el esfuerzo de terminar el torneo de copa", comentó Lisandro Pohl.El pope del circuito de privilegio también enfatizó que pese a que "el torneo comenzó muy forzado, nuestra intención es terminarlo bien. Luego de esta semana que viene ya tendrémos tiempo de encontrar espacio en la programación de campeonato que tenemos, porque queremos rescatar la competición y llevarlo a buen término", resaltó.Pohl explicó que le hecho de recuperar la competencia no afectaría economicamente a los equipos involucrado, por el contrario podrían verse beneficiados por alguna taquilla extra. "Los costos económicos para reanudar la competencia no están cubiertos por la inversión del patrocinador y hasta se puede generar un ingreso adicional cuando se juegue de local. Por cuestión de tiempo (fechas disponibles) se puede generar algún problema, pero de lo contrario si lo llevaremos a cabo. Hay un compromiso serio buscar la forma de terminar bien el certamen, por eso hemos trazado una fecha para tomar una decisión", finalizó.Alianza, Águila, Metapán, Limeño, Pasaquina, FAS, Santa Tecla, Firpo y el UES (falta definir si el comité de competencia designará al segundo lugar del grupo a los equipos clasificados a octavos de final o toma otra medida, luego que el UES fuera desafiliado de la segunda división por no cumplir requisitos de inscripción en el plazo establecido por la FESFUT).Once Municipal, El Roble, el Chagüite, Jocoro y TopiltzínJuventud Cara Sucia y el Sensunte Cabañas.