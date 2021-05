Real Madrid y Sevilla protagonizan una auténtica final liguera en el estadio Alfredo di Stéfano, con la oportunidad de levantarse de la decepción madridista a puertas de la final de la Liga de Campeones y las remotas opciones de resucitar sus opciones de pelear por el título del equipo de Julen Lopetegui, que ejercerá de juez del campeonato.

Las consecuencias de la impotencia sentida en la Liga de Campeones se medirán en un pulso clave por el título. El Real Madrid, inferior al Chelsea en toda la eliminatoria, sintió que su proyecto no da para más en Europa pero le puede servir para ser campeón de LaLiga Santander. Todo pasa por un pulso ante un rival duro, como el Sevilla, en el que futbolistas de peso deben levantarse para liderar al equipo de Zinedine Zidane.

Los focos apuntan a Eden Hazard tras la imagen de la polémica en Stamford Bridge. Sus carcajadas con excompañeros del Chelsea nada más consumarse la eliminación del Real Madrid en semifinales de Champions, aumentaron la crítica a su falta de profesionalidad. Con su continuidad en el aire y tras no ser nunca en dos años de blanco, el futbolista que era, la cita ante el Sevilla es una oportunidad de saldar una parte de su deuda con el madridismo.

Las bajas no cesan para Zidane en un año de récord. La última, de nuevo, la del capitán Sergio Ramos nada más reaparecer en un 2021 negro. La defensa vuelve a estar bajo mínimos, sin ninguno de los que comenzaban el curso de titulares. Dani Carvajal, Raphael Varane, Ramos y Ferland Mendy se pierden la cita. Tampoco estará Lucas Vázquez. No le queda otra al técnico francés que renunciar al experimento de la defensa con tres centrales y apostar por lo que tiene: lvaro Odriozola y Marcelo en las bandas.

Las opciones ligueras madridistas pasan por mantener su buena dinámica liguera. No ha perdido en las catorce últimas jornadas y Thibaut Courtois, que mantuvo con vida a su equipo en Londres hasta el minuto 85 con sus paradas, no ha encajado un gol en la competición doméstica en los cuatro últimos partidos. Desde el clásico y el tanto de Mingueza, enlaza 390 minutos de firmeza.

El Sevilla de Julen Lopetegui, en su primera comparecencia en Valdebebas, llega al estadio Alfredo Di Stéfano con su objetivo principal en el bolsillo, tras asegurarse hace dos jornadas la cuarta plaza y su segundo billete consecutivo para la Champions, y con toda la ilusión del mundo pese a haberse visto rota una racha de 8 partidos invicto (7 triunfos y un empate) que le ha apartado de la lucha por el título de LaLiga con su derrota ante el Athletic Club (0-1).

Los pupilos de Lopetegui, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción y que ha asegurado que no tiene ninguna "espina clavada" tras su fugaz etapa como técnico del Real Madrid, tienen claro que no se van a rendir y viajan a Madrid dispuestos a seguir dando guerra, a pesar de que el lunes perdieran casi todas sus opciones de pelear por la Liga.

Esa dolorosa derrota contra el Athletic ha provocado que lo que podía haber sido un choque a vida o muerte por el título en Valdebebas, adonde el Sevilla podría haber llegado a un solo punto de los dos primeros, se ha diluido en parte, si bien el equipo andaluz no renuncia a nada y sigue con su filosofía de partido a partido que puede convertirle en el juez de LaLiga.

El técnico vasco, que no conoce el triunfo como entrenador sevillista en los tres partidos en los que se ha medido a su exequipo, lo sabe, pero mantiene su cautela y sólo habla de "partido de máxima exigencia" y de afrontarlo con "muchísima ilusión", una realidad a la que se le une que el Sevilla ya jugará con menos presión y que dará el máximo para poner la Liga al rojo vivo y apurar sus opciones de escalar algún puesto en esta recta final.

Para cumplir el reto de mejorar su clasificación de la pasada campaña, Lopetegui contará con todo su potencial, con su equipo de gala que ha formado el bloque sólido que, por momentos, abrió la espita de poder pelear LaLiga a los grandes. A pesar de las molestias de algunos jugadores clave como el central galo Jules Koundé, se prevén muy pocos cambios en el once, al que probablemente volverá Joan Jordán, tras dos partidos saliendo como suplente, por el croata Ivan Rakitic y de nuevo con el marroquí Youssef En-Nesyri, su máximo goleador con 23 tantos -17 en Liga y 6 en Champions-, aunque también podría salir el neerlandés Luuk de Jong como referencia en punta.