Real Madrid y Barcelona buscarán el liderato

MADRID, ESPAÑA. Real Madrid y Barcelona vivirán este miércoles un nuevo capítulo de su pelea por el liderato de la Liga española de fútbol, que afrontarán como claros favoritos en sus respectivos duelos pero sin margen de error.El conjunto blanco tiene un pequeño colchón porque tiene un punto más que el Barcelona y un partido más por jugar, el aplazado ante el Celta de Vigo. Pero el Barcelona está ejerciendo su derecho a poner la máxima presión sobre el líder, por más que le estécostando mucho sacar sus encuentros adelante.El Real Madrid recibirá a Las Palmas después de su agónico partido del domingo ante el Villarreal, al que derrotó por 3-2 después de remontar dos goles en contra en la media hora final. Jugó con fuego y se salvó por muy poco.Los suplentes Isco y Álvaro Morata salvaron el liderato de los blancos y ahora la cuestión es ver si su técnico, Zinedine Zidane, les concederá esa titularidad que con su juego ambos reclaman. La crítica señala al francés Karim Benzema como candidato a salir del equipo porque a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale no se les discute."Ganamos todos juntos. Luego, algunos marcan la diferencia. Si a un jugador le pones 14 partidos y luego le quitas uno, está jodido. Y eso es bueno para él y para mí. No puedo contentar a todos. Yo quiero demostrar a mi equipo que todos son importantes", razonó hoy Zidane.Las Palmas parece un rival propicio para que los blancos recuperen solvencia y confianza, pues el conjunto balear enlazó cuatro derrotas consecutivas para afear lo que hasta hace un mes era una temporada satisfactoria.Jesé regresará al Santiago Bernabéu después de ser traspasado por los blancos al Paris Saint-Germain, que a su vez cedió al delantero a Las Palmas en vista de su nula adaptación al conjunto francés.Por su parte, el Barcelona también es claro favorito para ganar en el Camp Nou al Sporting de Gijón, en puestos de descenso. Pero le vendría bien no sólo ganar, sino mejorar su imagen para reforzar su confianza de cara al tramo decisivo de la temporada.Lionel Messi salvó al conjunto azulgrana en los dos últimos partidos, ante Leganés y Atlético de Madrid, con sendos goles en los instantes finales. El argentino le sostuvoen choques en los que el equipo de Luis Enrique mostró un deficiente rendimiento, principalmente en el centro del campo. Cada vez parece más alejado de su esencia, y eso es algo que intentará recuperar.Es probable que Luis Enrique, fiel a su idea de las rotaciones, varíe notablemente el equipo respecto a aquel que alineó ante el Atlético. Lo que no cambiará será la delantera compuesta por Messi, Luis Suárez y Neymar.El técnico azulgrana habló hoy del Sporting: "En este tramo final, se convierte en un equipo peligroso porque, como todos los que están abajo, tienen menos tiempo para revertir su situación. Para nosotros es un partido clave en nuestra idea de no perder puntos".En oro encuentro, el Celta de Vigo recibirá al Espanyol en un duelo en el que ambos quieren demostrar que están en condiciones de pelear por la sexta posición, que actualmente ocupa el Villarreal.Precisamente, el conjunto amarillo tiene una buena oportunidad de reforzar ese puesto, puesvisitará al colista Osasuna, cada vez más cerca del descenso.De esa zona pretende salir el Granada, que recibe al Alavés con la obligación de ganar para renovar su aspiración por la salvación de la ca tegoría.Programa de la vigesimoquinta jornada de la Liga española:Barcelona - SportingOsasuna - VillarrealGranada - AlavésRealMadrid - Las PalmasCelta - Espanyol