Real Madrid vence sin complicaciones al Eibar

Gracias a los tantos de Oliveira (en propia puerta), Marco Asensio y Marcelo, el Real Madrid venció este domingo por 3-0 al Eibar y se mantiene en la tercera plaza, a cuatro puntos del líder Barcelona.



Zinedine Zidane dejó en el banquillo a Karim Benzema y apostó por un once repleto de novedades en el que incluyó nuevos laterales con la entrada de Nacho Fernández y Theo Hernández, y dio entrada a Dani Ceballos para dar descanso a Toni Kroos, y puso a Asensio de segundo punta.



Los blancos se quedan terceros, a cuatro puntos del líder Barcelona y a uno del escolta, el Valencia.

El Real Madrid jugó con: Casilla, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Theo, Casemiro, Modric, Ceballos, Isco, Marco Asensio y Cristiano Ronaldo.



Tras 11 minutos, el encuentro se mantuvo con un 0-0 en el Santiago Bernabéu. Una de las primera ocasiones fue de Isco Alarcón, quien a los 120 segundos probó los reflejos del guardameta visitante.





