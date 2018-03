Real Madrid vence al Real Sociedad y recorta puntos al Barcelona

#mayoral goal vs RSO . . . Follow @realmadrid4q8 A post shared by Real Madrid4ever (@realmadrid4q8) on Sep 17, 2017 at 12:14pm PDT

El Real Madrid visitó a la Real Sociedad y sacó un buen resultado en uno de los partidos más difíciles que se le presentaban durante el arranque de la Liga española 2017-2018, pues ganó 1-3 en el estadio de Anoeta.Era un partido de emergencia para los blancos después de los últimos dos empates concedidos en la Liga. El Barcelona se le había escapado a siete puntos después del triunfo de ayer ante el Getafe, pero con la victoria de hoy los merengues se ponen a cuatro, a la espera de un desliz culé.El duelo parecía difícil para los blancos, no solo porque la Real estaba invicta en lo que va de la Liga, si no porque el francés Zinedine Zidane tiene varias bajas y problemas para armar un once titular de gala.Debido a ello hoy le apostó al canterano Borja Mayoral como delantero centro, en lugar de Benzema.Zidane recurrió a Keylor Navas en la portería; Carvajal, Ramos, Varane y Theo en la línea de cuatro defensores, donde la gran ausencia es Marcelo por sanción.Casmiro apareció en la contención, con Isco y Modric como creativos. Adelante, Bale salió tirado por el costado derecho, Asensio por el izquierdo y Borja Mayoral por el centro.El partido arrancó con buena dinámica para el equipo madridista, que domino el juego cuanto pudo en el primer cuarto de hora, pero siempre chocando con el enredo defensivo que dispuso la Real en su campo.No fue hasta el minuto 18 cuando los de Zidane lograron abrir el marcador. Sergio Ramos se sumó al ataque y como un auténtico delantero de área peleó un balón que finalmente quedó flotando para la aparición de Borja Mayoral.El canterano llegó de frente y sacó un latigazo con la pierna derecha que se convirtió en el primer gol del partido.Pero diez minutos más tarde llegó el gol del empate. La zona defensiva del Real Madrid se durmió por ambas bandas y un centro desde la izquierda terminó en un disparo a quemarropa de Rodriguez por la punta derecha. El balón se le fue debajo del cuerpo a Keylor Navas, que no pudo evitar el 1-1.Unos minutos después, al 36', Mayoral volvió a ser protagonista y participó en la jugada del 1-2. El delantero merengue se escapó en contragolpe pero parecía que perdería el balón; sin embargo logró reponerse y dentro del área metió un centro que desvió Kevin Rodrigues y terminó en autogol.Justo antes del 1-2 la Real Sociedad había estado cerca de marcar su segunda diana, pero el disparo, otra vez de Kevin Rodrigues solo por la izquierda, pegó en el tubo.Al finalizar el primer tiempo, los aficionados presentes en el estadio de Anoeta silbaron al árbitro del encuentro, Ignacio Iglesias, por considerar que favoreció al Real Madrid con algunas acciones.A eso se suma que Januzaj y Llorente, ambos del Real Sociedad, se fueron al descanso con tarjetas amarillas por reclamar al árbitro, lo que elevó la temperatura para la parte de complementó.La parte de complemento arrancó con los mismos 22 jugadores, pero con la presión sobre la Real Sociedad, que estaba cediendo su primera derrota y como local.Eso lo aprovecharía el Real Madrid para contragolpear y así castigó con el tercer gol al minuto 60.Isco recuperó un balón en el área merengue, levantó la cabeza y vio a Bale para meterle un pase larguísimo. El galés le ganó la carrera a Kevin, incluso arrancando desde atrás, y cuando llegó al área punteó el balón sobre Rulli.Lo único negativo para el Real Madrid fue una posible lesión de Theo sobre los últimos minutos. El lateral izquierdo francés tuvo que salir con un dolor en el hombro y todavía no se sabe el alcance de su golpe.Así queda la tabla de posiciones después del partido del Real Madrid, que era el último de la jornada dominical: