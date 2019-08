Real Madrid ultima detalles para el fichaje de Van de Beek

El Ajax decidió incorporar en su equipo inicial al mediocampista holandés Van de Beek en el partido de ida de la tercera eliminatoria de acceso a la fase de grupos de la Champions League contra el PAOK, pese a que el Madrid está ultimando detalles para su fichaje.



Fue el propio entrenador del Ajax, Erik ten Hag, quien confirmó la participación de De Beek en el partido ante el PAOK "No ha habido ninguna discusión sobre si debía ser convocado. Ha venido aquí y va a jugar", dijo.



Sobre este ambiente, el jugador está expuesto a una lesión en el partido, por lo que su fichaje estaría expuesto a un rompimiento de acuerdo con el club español.



El club y el jugador ya han acordado un contrato, Van de Beek es el resultado del casi frustrado fichaje de Paul Pogba al Real Madrid, que a tres días del cierre de mercado en la Liga Inglesa, la operación es casi inimaginable.

"Es cierto que el Madrid está en contacto con el Ajax, pero no puedo decir más. Mi agente habrá hablado con ellos. El Madrid es un gran club para jugar, pero el Ajax todavía lo es. Ya veremos qué pasa", dijo el jugador.



Para Zidenine Zidane, Pogba siempre ha sido prioridad, sin embargo, v e en Van de Beek el jugador ideal para suplir la ausencia del francés en el Real Madrid para temporada 19-20.



¿Hay riesgo de De Beek no juegue Champions con el Madrid?

Aunque Van de Beek juegue frente al PAOK hoy en el Toumba Stadium, no impedirá que el holandés juegue la Champions con el Real Madrid.



La UEFA modificó el articulo 43 y ahora un jugador que tenga acción en la primera, segunda, tercera ronda de clasificación, incluso los play-offs de la Champions League o Europa League, podrá posteriormente representar a otro club diferente.