Real Madrid superó al Fuenlabrada con dos penaltis polémicos

El Real Madrid ganó por 2-0 al Fuenlabrada con dos penaltis polémicos en el estadio Fernando Torres, en su debut de la Copa del Rey.

En el libreto el estreno del equipo madridista sería un duelo de trámite fácil, pero el modesto Fuenlabrada renegó de su papel de presa fácil.



Una falta de Francisco García sobre Achraf en el límite del área le dio la opción de un tiro de penalti al Madrid para abrir el marcador en el estadio Fernando Torres.

El Fuenlabrada insistió en que el agarrón a Achraf no fue dentro del área, sin embargo el réferi Antonio Calderón mantuvo firme la decisión y convirtió la pena máxima Marco Asensio, al 62'.





Una falta de Paco Candela sobre Theo Hernandez en el área fue sancionada como penalti por el árbitro.

El Real Madrid volvió a mover el marcador con otro penalti sancionado por el árbitro, luego de un agarrón a Theo por parte de Paco Candela en el área y llegó Lucas Vásquez para poner el 2-0, con un disparo raso sobre el minuto 80.De nuevo, la decisión del árbitro principal fue cuestionada por los jugadores del Fuenlabrada e hicieorn incapié en qué Theo se dejó caer. En la acción recibió la segunda cartulina amarilla y la respectiva expulsión Candela.

Lucas Vázquez convirtió el segundo penalti para el Real Madrid.

En los primeros 45 minutos, el Real Madrid no pudo abrir la muralla defensiva del Fuenlabrada, que se planteó bien para incomodar a los dirigidos por Zinedine Zidane, que encaró el juego con un once titular lleno de jugadores promesa.El campeón de Europa arrancó el torneo en los dieciseisavos de final ante un rival de la tercera categoría del fútbol español. Su objetivo a largo plazo es pelear por un título que no gana desde 2014, cuando derrotó al Barcelona por 2-1 gracias a un recordado gol de Gareth Bale en la prórroga.Desde entonces, el Real Madrid fue sumando fracaso tras fracaso en el torneo. La temporada pasada fue en cuartos de final ante el Celta de Vigo y tuvo que ver por televisión cómo el Barcelona conquistaba su tercer título de Copa consecutivo.