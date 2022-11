Real Madrid, sin Rüdiger ni Benzema para el último juego de liga antes del parón

El centrocampista alemán Toni Kroos es la única novedad en la convocatoria del Real Madrid para medirse este jueves al Cádiz en el último partido de LaLiga antes del parón por el Mundial, con las bajas para Carlo Ancelotti del alemán Antonio Rüdiger en defensa y de Karim Benzema en la delantera.

No llega a tiempo Benzema que se irá al Mundial con Francia habiéndose perdido los tres últimos partidos de LaLiga con el Real Madrid y jugando solamente 27 minutos en noviembre, ante el Celtic en la Liga de Campeones. Las molestias musculares del francés no remiten y no reaparecerá el jueves ante el Cádiz.

Ya estaba descartado Rüdiger, por un problema en la cadera, y pese a que Ancelotti vio de cerca al delantero del Castilla, Sergio Arribas, finalmente no ha convocado al canterano por lo que la única novedad es la vuelta de Kroos, ausente en Vallecas por sanción.

La lista de convocados del Real Madrid para medirse al Cádiz la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Luis López.

Defensas: Dani Carvajal, Odriozola, Militao, Alaba, Jesús Vallejo, Nacho, Mendy.

Centrocampistas: Tchouameni, Kroos, Modric, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Lucas Vázquez.

Delanteros: Hazard, Marco Asensio, Vinícius, Rodrygo y Mariano.