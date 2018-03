Real Madrid se impone en Málaga en partido sin brillo

El Real Madrid se enfrentó y triunfó en su patio al Málaga, con la liga española a distancia y más en poder del Barcelona. Pese a ello los blancos buscaron el gane y lo encontraron en botines de Cristiano Ronaldo, de irregular partido como el resto del plantel, que no brilló en el Santiago Bernabéu.Los merengues, pese a la ventaja de puntos de su archirrival, aguardan la esperanza de que los culés se dejen puntos ante el Valencia y por eso buscaron el gane ante los malagueños, que fueron más que un vistante complicado.Así salieron los blancos:Y esta fue la apuesta del DT de los albiazules:Eldel juego llegó al minuto 9 y llevó la firma del ariete francés Karim, mientras que alllegó el empate de. El Bernabéu estaba en vilo.Pero fue una diana del potente volante brasileñolo que aventajó nuevamente a los capitalinos en su reto liguero del día. Eldel mediocampista suramericano llegó al minuto 21, con lo que los merengues tomaron nuevamente el asiento de conductor del juego.Los merengues reclamaron un penalti sobre Lucas Vásquez, pero el colegiado Gil Manzano decidió no pitarlo. En España la prensa también reclama por amarillas mal puestas por parte del árbitro hacia ambos bandos.El Málaga, con la idea de igualar en el marcador, incluso hizo una sustitución en la etapa inicial, por lesión:En el descanso, los blancos se llevaron la ventaja pero los malagueños se pararon bien y buscaron igualar el resultado. De hecho, hubo un gol mal anulado a los visitantes, de acuerdo a los peridiodistas españoles.En la segunda etapa, elal minuto 57 con un zapatazo que el meta Kiko Casilla no pudo controlar. El disparo fue de larga distancia y el pique complicó al portero merengue.pero en el contrarremate metió el esférico en el fondo de la red. El portugués se reencontró con el gol yGracias a ese tanto, los madridistas recortan un poco la distancia de puntos con el Barcelona, líder general con 34, a siete unidades, al llegar a 27. El Valencia, rival de los culés mañana, tiene 30.