Real Madrid prepara su cartera para fichar a Eden Hazard

El Real Madrid puede realizar en este mercado de verano el fichaje más caro en toda su historia, pues está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero por el belga Eden Hazard, actual jugador del Chelsea inglés.

Para el conjunto blanco lo de Eden Hazar va muy en serio. Según reveló el diario inglés "The Sun", el conjunto merengue está dispuesto a pagar 115 milones de éuros (129 millones de dólares) por el jugador del Chesea, lo que que sobrepasa la cifra de 104.7 millones que pagó por el portugues Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el Chelsea no da marcha para que el futbolista salga del club y le ha ofrecido que renueve su contrato a lo que él dijo: "No hay signos de un nuevo contrato por el momento, estoy enfocado en el último mes y hablaremos más tarde. No está en mi mente ahora".

El diarío británico reveló que los directivos y la gente del Real Madrid ya se han reunido una tres veces con el jugador. Si el fichaje se da sería un nuevo récord en el fútbol mundial.