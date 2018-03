Real Madrid no da por perdida la Liga

Marcelo, lateral izquierdo brasileño del Real Madrid, no dio la Liga por perdida pese a los diez puntos de desventaja con el Barcelona, y aseguró que ha estado "en situaciones peores" que sacaron adelante."He estado en situaciones peores en el Real Madrid y lo hemos conseguido sacar adelante. No tenemos que pensar en los diez puntos, solo en hacer nuestro trabajo porque estamos en el buen camino. Hay que intentar ganar los partidos que quedan", aseguró en la zona mixta del Wanda Metropolitano.Marcelo prefirió no opinar sobre las acciones polémicas del derbi y los penaltis que pidieron los madridistas. "Puede ser que sí haya penaltis pero ese tema prefiero no mirarlo, solo jugar al fútbol y que el equipo gane".Por su parte Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el empate en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano pese a quedar a diez puntos del Barcelona, y aseguró que hicieron "un gran partido" y solo les faltó "el gol"."Nos ha faltado el gol, no tengo que reprochar nada a mis jugadores, hicimos un gran partido y merecimos más pero no se ha podido", dijo en rueda de prensa.Zidane no cree que el Real Madrid se haya quedado sin opciones de ser campeón tras quedar a diez puntos del líder. "No la veo lejos porque faltan muchos partidos y muchos puntos en juego todavía. Diez puntos son muchos pero seguramente esto cambiará porque el Barcelona no va a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí"."Hoy nuestro partido ha sido bueno pero nos ha faltado meter un gol. Lo siento por los jugadores porque merecían más por el esfuerzo que hicieron. Han hecho un partido muy bueno y vamos a seguir. Paciencia porque el camino es el bueno. Esto es fútbol y vamos a estar pelando hasta el final", añadió.