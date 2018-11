Real Madrid le niega a Vinícius jugar con la selección de Brasil

El seleccionador sub 20 de Brasil, Carlos Amadeu, confirmó en conferencia de prensa, luego del encuentro que su equipo disputó contra la selección sub 20 de Colombia, que Vinícius Júnior no jugará con la "canarinha" el campeonato Sudamericano de dicha modalidad.

"Es seguro ya que Vinícius no irá al Sudamericano. La voluntad de ellos es muy clara. Es de estar aquí, en la selección, todo el tiempo", declaró.

Según el estratega brasileño, la ausencia de la joven estrella del Real Madrid para este campeonato sub 20 se debe a que el certamen se celebrará del 17 de enero al 10 de febrero de 2019 en Chile y el conjunto merengue no está dispuesto ha perder a su jugador en mitad de temporada.

"Estoy diciendo que no será liberado porque yo estuve en Madrid, conversé con ellos y me dijeron eso", explicó el técnico.

Sin embargo, Amadeu comentó que Vinícius insistió al club blanco en participar en este torneo, pero la dirigencia del equipo le negó la salida.

Donde sí que estará Vinícius es en el Mundial sub 20. Si su selección consigue clasificarse, el técnico brasileño tiene el compromiso del club de Chamartín de que dejará que el futbolista acuda con su equipo. "Nos lo ha prometido el Madrid", subrayó.