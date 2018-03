Real Madrid goleó al Sevilla y quedó a cuatro puntos del título

El Real Madrid quedó a cuatro puntos de alzar el título de la Liga española, tras derrotar este domingo por 4-1 al Sevilla, que metió en apuros a los blancos en su feudo, pero que no pudo mantener el ritmo y dejó que los merengues resolvieron sin mayor dificultad el juego a su favor.El equipo blanco sumó 87 puntos, mismas unidades que el Barcelona, que también ganó por idéntico marcador a Las Palmas, pero el Real Madrid solventará su duelo pendiente de la jornada 21 ante el Celta (aplazado por lluvía y daños al estadio de Balaídos) y en la última jornada visitará al Málaga. El equipo merengue necesita cuatro puntos de seis posibles para ganar el título liguero.El cuadro merengue comenzó con varios cambios en su alineación. La ausencia de Marcelo por la banda izquierda era la que sin duda causaó más sorpresa, pero también faltaron hombres como Casemiro y Benzema.Aún así el equipo local se las ingenió para comenzar su asedió sobre la portería del Sevilla desde muy temprano y al minuto 10 abrió el marcador con un gol de kínder, casi una burla para el conjunto andaluz.El Sevilla cometió una falta sobre Asensio en la entrada del área y el Real Madrid fue muy listo. No pidió ni espacio ni barrera, y Nacho aprovechó la confusión sevillista para marcar a placer.La presión blanca no cesó y sobre el minuto 22, Cristiano Ronaldo comandó un contragolpe que agarró mal parada a la zona defensiva del Sevilla y tras una rechazo del portero Sergio Rico, llegó el portugués para empujarla al fondo de la red para anotar el 2-0.Sin embargo, el Sevilla reaccionó y buscó descontar en el marcador. Joaquín Correa estuvo cerca de sorprender a Keylor Navas, pero el portero costarricense rechazó de piernas sobre el minuto 32. Un minuto más tarde Stevan Jovetic estrelló un balón en el travesaño.Navas volvió a ser protagonista en el partido al mandar hacia el tiro de esquina un disparo de Correa al 39'.Tal y como sucedió en el cierre del primer tiempo, en la segunda parte el Sevilla acechó la portería blanca y sobre el 48' descontó por intermedio de Stevan Jovetic, quien remató al borde del área dejando sin opción a Navas.El Sevilla mantuvo la presión sobre la portería merengue, pero dejó espacios en defensa que fueron aprovechados por los atacantes blancos. Sobre el 78', un latigazo de de Cristiano Ronaldo aumentó la cuenta para el Real Madrid.Sobre el 83', Tony Kroos anotó el 4-1 al cerrar de manera precisa un centro por la derecha enviado por Nacho Fernández, quien hizo olvidar a Marcelo para este partido.El Sevilla no tuvo la fuerza para descontar en el marcador y permitió que los blancos tuvieran un cierre sin mayores contratiempo.Así salen ambos equipos:Y así se vivió la previa del partido: