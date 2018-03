Real Madrid golea y clasifica a cuartos de la Liga de Campeones

#realmadrid #napoles#ronaldo#bale#hamsik#mertens#insigne#albiol#ramos#benzema#ucl Una publicación compartida de GolesDirecto⚔️ (@live.goals.esp) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 12:10 PST

El Real Madrid venció 1-3 al Nápoles, por lo que el resultado le da la clasificación a cuartos de final de la LIga de Campeones de Europa con un global de 6-2.El equipo merengue pasó problemas al inicio del partido, pero terminó por desplegar su juego ofensivo sobre el final. Mertens marcó por los locales al 24', pero fue Sergio Ramos el que dio el empate al 54' y la ventaja al 56'. Álvaro Morata marcó el tercero sobre el final.El cuadro merengue, con la sensación de los deberes hechos, visitaba al Nápoles para la vuelta de los octavos de final en la Liga de Campeones. A pesar que la eliminatoria estaba cuesta arriba para los de casa, el apoyo de su afición junto a la presión que podían generar era su principal incentivo para llevarse el resultado.El Nápoles salió con toda la motivación al campo. El cuadro italiano, pese a la desventaja en el global, daba sensaciones de tratar de sacar un resultado positivo. La presión alta complicaba la salida de los merengues, que sobre los primeros minutos dejaban en evidencia su incomodidad en la cancha.Tras 15' minutos, pese a no tener el control del partido, el Real Madrid demostraba que podía con la presión. Los merengues no eran superiores pero dejaban la sensación de bastarles poco para llegar al área rival. Cristiano y Benzema eran los que esperaban adelantar el marcador.Sobre 24' minutos, Mertens adelantaba al Nápoles luego de un pase filtrado que dejó mal parada a la defensa merengue y aprovechar la mala ubicación del costarricense Keylor Navas.Luego del gol, el Nápoles seguía apretando por igualar en el acumulado y poner los números a su favor. Apenas tres minutos después del tanto, Cristiano Ronaldo estuvo cerca de anotar el primero patra los visitantes, sin embargo el disparo pegó en el poste para el lamento del atacante portugués.Tras el descanso, sobre 51 minutos, Sergio Ramos volvió a aparecer para salvar a su equipo y poner el 1-1 que obligaba a los de casa a marcar dos tantos más.Con el gol, los merengues comenzaron a jugar con la desesperación del rival y les funcionó. Sergio Ramos volvió a marcar sobre 56 minutos y de nuevo con un cabezazo y la complicidad de un defensa local.Todo parecía hasta este punto definido. Lo que restaba parecía de puro trámite para un Nápoles que era mejor pero que no pudo con la superioridad técnica del Real Madrid.La goleada terminó en el descuento gracias a un tanto de Álvaro Morata, que lo celebró a lo grande y selló el boleto a cuartos de final para los merengues.