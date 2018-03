Real Madrid gana ante Las Palmas y recupera la sonrisa

El Real Madrid venció hoy a Las Palmas y paleó un poco el momento crítico que vive en la Liga española, aunque sigue a ocho puntos del líder, el Barcelona.Las Palmas no era precisamente un equipo difícil. Está penúltimo en la clasificación y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco juegos. Aún así representó un problema para el equipo merengue, sobre todo en el primer tiempo, donde logró complicar en varios tramos a los locales.Zinedine Zidane armó su once titular con Kiko Casilla en la portería; Nacho, Vallejo, Ramos y Marcelo, en defensa; Kroos, Casemiro e Isco en la volantía; Asensio como enganche y Cristiano Ronaldo y Benzema, en punta.La novedad principal fue la aparición de Jesús Vallejo. El central por fin debuta en la primera división español con el Real Madrid y su historia es muy peculiar. Aquí te lo contamos: "".Está claro que el Real Madrid pasa un mal momento y hasta un colero de la Liga lo deja en evidencia. Las Palmas arrancó en el Santiago Bernabéu con mucho orgullo y pudo anotar muy temprano, aunque perdonó.Vitolo, cerca del minuto 12, estuvo cerca de anotar, pero sobre la línea salvó el portero Kiko Casilla en conjunto con Vallejo.Antes Benzema había fallado una clarísima y demostraba que el gol todavía es materia pendiente en el Real Madrid.De hecho, los delanteros blancos tuvieron un primer tiempo bastante malo en cuanto a efectividad. Lo intentó Cristiano Ronaldo hasta cuatro veces. Dos de ellas fueron en faltas que pegaron en la barrera y las otras dos pegaron en la red y en el poste.También Benzemá quedó a deber, sobre todo al 40' cuando no pudo rematar un centro de Asensio que era medio gol.Por suerte para Zidane y sus pupilos, el que sí apareció fue Casemiro, uno de los que ha hecho más autocrítica durante los últimos partidos.El contención brasileño cazó un centro de Asensio en el segundo palo y remató con un testarazo, lejos del portero rival. Fue el 1-0 al 41'.Para la segunda parte Zidane no intentó nada radical, al menos durante los primeros minutos. Mantuvo el mismo once, pero con el ojo puesto en Casemiro, su goleador, que de recibir una tarjeta amarilla se perdía el siguiente partido, el derbi ante el Atlético de Madrid.Por suerte el equipo blanco consiguió un poco más de tranquilidad a los diez minutos del segundo tiempo, con un golazo de Marco Asensio.Lizoain alejó el peligro con sus puños en un centro desde la derecha, pero no contaba con que Asensio tomaría el remate y conectaría de primera con el balón. El mediocampista sacó un zurdazo que se coló en el ángulo.Con ese tanto Las Palmas dejó de apretar. Perdió el ímpetu que mostró en el primer tiempo y los espacios para el ataque madridistas se hicieron más holgados.Así, una combinación entre Cristiano y Asensio por la derecha, con taconazo del portugués incluido, terminó en un centro para Isco, quien solo llegó a meter la punta de su taco. Fue el 3-0 al 73'.Aún con esa gran asistencia, Cristiano lucía frustrado y con una sonrisa burlona. No encontraba su gol y cinco minutos más tarde estuvo cerca de lograrlo, pero su derechazo fue rozando el tubo, incrementando más su enojo.En el 80' el Real Madrid reclamó un penal sobre Nacho y luego Ramos estrelló un disparo en el travesaño, pero el 3-0 no se movió. Fue suficiente para sumar tres puntos, aunque la diferencia con el Barcelona sigue siendo de ocho y hoy por hoy la Liga española parece lejos.Así salió el Real Madrid:Y así sale Las Palmas: