Real Madrid gana al Getafe y ya piensa en El Clásico 

El Real Madrid dejó atrás el primer tropiezo del curso ante Osasuna con un ajustado triunfo en el campo del Getafe (0-1) que le permite recobrar el rumbo marcado a las puertas del clásico ante el Barcelona del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.



Gracias a esta victoria vuelve a encabezar la tabla el conjunto del italiano Carlo Ancelotti a la espera de que el Barcelona reciba en la sesión dominical de la octava jornada al Celta. Será un clásico en todo lo alto, aunque antes aún les quedará el capítulo de la Champions ante el Shakhtar y el Inter Milan.



Militao, que el pasado año estuvo desafortunado en el Coliseum Alfonso Pérez, en esta ocasión fue el que firmó el triunfo del Real Madrid en los primeros compases (m.3), al rematar de cabeza un saque de esquina botado por el croata Luka Modric, que regresaba al equipo tras las molestias con las que volvió de los partidos con su selección.



A partir de ahí manejo del partido del Real Madrid y trabajo sin mucho efecto en ataque del Getafe. El VAR evitó que se decretara penalti a Vinicius Jr por entender que el balón había salido fuera de banda en el inicio de la acción, y posteriormente certificó un fuera de juego de Rodrygo antes de batir a David Soria.



Sin el francés Karim Benzema, por descanso, y sin acierto en los últimos metros, el Real Madrid no 'mató' el encuentro y al final pudo llegar la inquietud a la portería del ucraniano Andriy Lunin -de nuevo bajo palos ante las molestias del belga Thibaut Courtois-, aunque nunca realmente peligro, con lo que selló los tres puntos y sin encajar gol alguno por primera vez en el presente curso liguero.



El reestreno del argentino Jorge Sampaoli al frente del Sevilla no permitió al cuadro andaluz reencontrarse con el triunfo, pero al menos salvó un punto (1-1) ante un Athletic que llegaba lanzado con tres victorias consecutivas y que continuará una semana más en zona Champions.



El cuadro andaluz comenzó como un tiro, marcó pronto por medio de Óliver Torres (m.4), pero poco a poco el Athletic tomó el mando, igualó a los 73 minutos con un potente zurdazo de Mikel Vesga y tuvo ocasiones suficientemente claras como para ganar. Mereció mucho más pero le faltó acierto ante la portería rival. Aunque hasta pudo perder en dos acciones al final. Una de ellas le costó la roja a Ander Herrera por derribar fuera del área al argentino Erik Lamela cuando este se disponía a marcar.



Tras unas jornadas y unos días muy duros que derivaron en la salida de Julen Lopetegui y la llegada de Sampaoli, el Sevilla pasó el examen en el tramo inicial. El técnico argentino vio cosas positivas y otras no tanto. Lo que tiene claro es que "hay mucho trabajo" por delante.



El Atlético de Madrid se encomendó al acierto del internacional albiceleste Ángel Correa, autor de un doblete (m.5 y 48), y a las intervenciones del meta esloveno Jan Oblak para sacar adelante el partido ante un buen Girona (2-1) después de otra actuación gris.



Correa siempre responde. Aprovechó un tempranero centro del francés Antoine Griezmann para abrir la cuenta y después la 'cesión' del meta Juan Carlos Martín para abrir una brecha que no le fue suficiente al Atlético, condenado a sufrir tras el gol de Rodrigo Riquelme (m.65).



Los hombres de Míchel Sánchez, que de nuevo se tuvo que sentar lejos del banquillo por sanción, apretaron a un conjunto rojiblanco en crisis de juego y el palo y sobre todo Oblak sostuvieron el resultado y los tres puntos que le mantienen en la parte europea de la tabla.



El Almería se reencontró con la victoria tras cuatro derrotas consecutivas a costa de un errático Rayo Vallecano (3-1), al que los fallos propios le costaron ceder el partido antes del descanso. Su reacción llegó tarde y cuando ya no tenía opciones.



El argentino Lucas Robertone (m.8), el serbio Srdan Babic (m.17) y el maliense El Bilal Touré (m.39) sellaron la victoria del conjunto de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Ya al final Alejandro Catena (m.81) puso un mínimo de picante, porque luego pudo incluso acercarse más en varias ocasiones, entre ellas un balón a la madera del caboverdiano Bebe.