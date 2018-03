Real Madrid empata ante Las Palmas y pierde el liderato

Isco Goal ~ Real Madrid vs Las Palmas 1:1 La Liga 2017 01/03/2017 HD ПОДПИШИСЬ[email protected] #realmadrid#isco#laligasantader#ronaldo#goals#fotball# Una publicación compartida de European Fotball Goals (@fotballgoals33) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 1:02 PST

Real Madrid no ha tenido su mejor noche pero logró una gran remontada. En la segunda parte caía 1-3 ante Las Palmas, pero sobre el final remontó para el 3-3, que salió a jugar sin complejos y ha aprovechado las opciones.La expulsión de Gareth Bale sobre 47 minutos marcó gran parte del partido en el que el líder ha pasado problemas de manera inexplicable.El cuadro merengue teníauna oportunidad más para hacerse con el liderato en la Liga. Luego de la victoria del Barcelona, el Real Madrid espera soportar una vez más la presión frente a Las Palmas, un equipo que en el papel se pinta como un rival fácil para el líder.Al minuto 7, Isco abrió el marcador con un toque sutil luego de un pase filtrado por Kovacic con el que los merengues dejaban en evidencia que eran superiores en el partido. A pesar del tanto y la ventaja, Las Palmas seguían apretando en el encuentro.Pero Tana, al minuto 9, volvía a emparejar la situación luego de poner a bailar a Sergio Ramos y marcar en un partido que pintaba complicado desde el primer momento.

Ambos equipos ponían el espectáculo. Con ocasiones para ambos, el partido ya pintaba de ida y vuelta sobre el final de la primera parte.Para el complemento, la intensidad del partido no bajó y se vio intensificada cuando Gareth Bale perdió los papeles sobre 47 minutos y se hizo expulsar luego de una agresión, sin sentido, sobre un jugador de Las Palmas.Con uno menos, el cuadro madridista tuvo que rearmasrse si quería ganar.Esta fue la jugada por la que expulsarona Bale:Jonathan Viera sin embargo puso el 1-2 luego de un claro penal de Sergio Ramos, al 54'.Por si las cosas no le jugaron en contra al Madrid, Kevin Prince Boateng marcó con clase el 1-3 sobre 60 minutos:Y a partir de ese momento el partido tenía claro favorito. Pero Cristiano Ronaldo, pese al mal partido, no quería irse sin marcar y al 85' anotaría desde el manchón penal.A penas dos minutos después y de cabeza, Cristiano Ronaldo volvió a marcar para el 3-3. Las Palmas mató el juego durante los últimos minutos y ahora el Real Madrid queda en segundo lugar (con 56 puntos), por debajo del Barcelona (57), pero con un partido menos.