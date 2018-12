Real Madrid domina la serie ante el Ajax, su rival en Champions

El Real Madrid ha ganado los seis últimos partidos disputados ante el Ajax holandés, con el que se enfrentará en los octavos de final de la Liga de Campeones.



El cuadro blanco presenta en el global un balance netamente positivo ante el cuadro ajacied, cuyo estadio también entró en la historia del club madrileño, al ser el escenario donde logró la Séptima en 1998 ante el Juventus Turín.



El Real Madrid ha ganado un total de siete de los doce encuentros disputados, ha empatado uno y ha perdido cuatro. Su última derrota se remonta al 0-2 que le endosó el cuadro que dirigía Louis van Gaal en el Santiago Bernabéu en la fase de grupos de la Champions 1994/95 con goles del finlandés Jari Litmanen y de Patrick Kluivert.



Desde entonces el equipo madridista ha ganado todos los partidos, además con claridad. El resultado más ajustado fue el 2-0 que logró, en la fase de grupos de la campaña 2010/11 con un autogol de Anita y un tanto del argentino Gonzalo Higuaín.



A partir de ahí el Real Madrid ha ganado con autoridad al cuadro ajacied por 0-4 (2010/11), 3-0, 0-3 (2011/12), 1-4 y 4-1 (2012/13).



Esta será la tercera eliminatoria. En la primera ronda de la campaña 1967/68 salió airoso el Real Madrid, que empató a uno en Amsterdam y venció por 2-1 en la vuelta con una diana en la prórroga de Veloso; y en la semifinal de la edición 1972/73 el Ajax que lideraba Johan Cruyff triunfó en casa por 2-1 y en el Bernabéu por 0-1 con una diana de Gerrie Muhren para luego proclamarse campeón por tercera ocasión consecutiva.

Enfrentamientos entre el Real Madrid y el Ajax:

20.09.67 Ajax 1 - Real Madrid 1 C. Europa 1ª ronda

11.10.67 Real Madrid 2 - Ajax 1 C. Europa 1ª ronda

11.04.73 Ajax 2 - Real Madrid 1 C. Europa Semifinal

24.04.73 Real Madrid 0 - Ajax 1 C. Europa Semifinal

13.09.95 Ajax 1 - Real Madrid 0 Liga Campeones F. Grupos

22.11.95 Real Madrid 0 - Ajax 2 Liga Campeones F. Grupos

15.09.10 Real Madrid 2 - Ajax 0 Liga Campeones F. Grupos

23.11.10 Ajax 0 - Real Madrid 4 Liga Campeones F. Grupos

27.09.11 Real Madrid 3 - Ajax 0 Liga Campeones F. Grupos

07.12.11 Ajax 0 - Real Madrid 3 Liga Campeones F. Grupos

03.10.12 Ajax 1 - Real Madrid 4 Liga Campeones F. Grupos

04.12.12 Real Madrid 4 - Ajax 1 Liga Campeones F. Grupos