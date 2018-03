Real Madrid con problemas en la defensa

El Real Madrid buscará sumar hoy su segundo triunfo en el inicio de la Liga española de fútbol cuando reciba al Valencia en un encuentro en el que deberá sobreponerse a las bajas por lesión y sanción de jugadores clave como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, entre otros.

Tras la victoria del estreno ante el Deportivo, Zidane afronta el encuentro de mañana con el canterano Nacho como único central disponible, toda vez que el internacional francés Raphael Varane no se entrenó hoy en la última sesión antes de recibir al Valencia por molestias musculares en un abductor.

"Él quiere jugar. Pero tiene algo. No quiero arriesgar. Me importa más la recuperación del jugador", manifestó el entrenador francés del Real Madrid. El técnico blanco tendrá que improvisar una solución de urgencia y decidir quién acompaña al fiable Nacho en el eje de la defensa.

Sergio Ramos cumplirá su partido de sanción tras ser expulsado en el último minuto de la primera jornada liguera y el joven Jesús Vallejo sigue de baja aquejado de problemas musculares. "Nos vamos a apañar. Soluciones vamos a tener", insistió Zidane.

El técnico podría apostar por retrasar la posición del brasileño Casemiro o del canterano Marcos Llorente. "Tenemos a 'Case' y Marcos ya jugó en esa posición bastantes partidos. No necesitamos refuerzos", insistió "Zizou", que al menos recupera para este encuentro al interior croata Mateo Kovacic.

Cristiano sigue alejado de los terrenos de juego, pendiente aún de cumplir tres de los cinco encuentros con los que fue sancionado por su polémica expulsión de la Supercopa de España ante el Barcelona tras un leve empujón al árbitro.

Desde entonces ha vuelto a resurgir el viejo rumor que apunta a una posible salida del astro portugués del Real Madrid. Esta semana, la televisión española La Sexta apuntó que Cristiano habría exigido ser el futbolista mejor pagado del mundo para continuar en el club.

"De dinero no hablo", manifestó Zinedine Zidane antes de salir al paso de estas informaciones en la rueda de prensa previa al partido en el Santiago Bernabéu. "No me planteo un equipo sin Cristiano. Está aquí y no se va a mover de aquí, su equipo su club, su ciudad. Está encantado con todo lo que tiene aquí. No tengo ninguna duda", zanjó el técnico madridista, más preocupado por otras cuestiones.