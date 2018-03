Real Madrid clasifica a su séptima semifinal de Champions consecutiva

Gol de @_rl9 A post shared by FUTBOL / SOCCER / FOOTBALL (@futbolgems) on Apr 18, 2017 at 12:56pm PDT

Real Madrid se clasificó a semifinales de la Liga de Campeones de Europa después de ganar por 4-2 al Bayern Múnich en un juego de vuelta de los cuartos de final que tuvo que definirse en tiempo extra, luego que los alemanes ganaran por 1-2 en los 90 minutos reglamentarios con lo que empataron a tres el marcador global.En un tiempo extra, en el que el Real Madrid evidenció un buen estado de forma física e hizo valer la superioridad numérica tras la expulsión de Arturo Vidal, los blancos consiguieron el boleto que los mantiene en la pelea por ser el primer equipo en revalidar el título de campeón de la máxima competencia de clubes a nivel mundial.La inclusión de Isco, en lugar del lesionado Gareth Bale y la vuelta de Robert Lewandowski al equipo titular del Bayern fueron las principales modificaciones en los esquemas de los entrenadores Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, respectivamente.Según las estadísticas, el Real Madrid tenía el 94% de posibilidades de llegar a semifinales puesto que de las 352 veces que un equipo se llevó un 1-2 al choque de vuelta, en 331 logró sellar el pase a la siguiente ronda. Y esas probabilidades las hizo válidas,Sin embargo, el primer susto real del juego lo ha dado el Bayern con una doble oportunidad frente al marco de Keylor Navas. Primero por medio de Lewandowski, quien estrelló la pelota en el pecho de Marcelo y luego con Robben que mandó a un costado la pelota, cuando apenas se jugaba el minuto 8.El Real Madrid en el primer tramo ha apostado por un ataque en salidas rápidas que no han encontrado receptor en el área. Hasta el minuto 20 los blancos no contaban con ningún tiro a meta, todo lo contrario con el Bayern que con un juego más asociativo desde las bandas con Alaba y Lahm más como punteros que como laterales han asustado a la defensa madridista, como por ejemplo con el disparo de Arturo Vidal que pasó muy cerca del poste de Navas.Fue hasta el minuto 23 que el Madrid tuvo su primer aviso con un toque de cabeza de Benzema que se fue a un costado y dos minutos después fue un disparo de Carvajal el que exigió al máximo a Manuel Neuer, quien luego propició otra opción para el Madrid que no se fue arriba en el marcador por la salvada de Boateng en la línea de gol.Han sido los mejores momentos de un Real Madrid que luego contó con un contragolpe que no pudo sentenciar Cristiano Ronaldo, así como dos disparos de Toni Kroos que no ha terminado en gol.Al inicio del segundo tiempo ha sido de nuevo el Bayern Munich el que salió con todo el arsenal. Al 49 Marcelo salvó con su cabeza sobre la línea, y al 51 un penalti de Casemiro a Robben fue marcado por Lewandowski para poner el 0-1.Con el paso de los minutos el juego se ha hecho largo para el Real Madrid puesto que ha sido el Bayern el que ha tenido el control de la pelota, algo que le ha llevado a inclinar la cancha a su favor, ante un Madrid que cambió su esquema con la inclusión de Marco Asencio y Lucas Vásquez en lugar de Benzema e Isco, respectivamente.Y el efecto llegó en un momento trascendental, puesto que al 75 Cristiano Ronaldo empató el juego con un cabezazo tras un centro de Casemiro.Pero el Bayern es de los equipos que no dan por perdidon nada y al 77 un autogol de Sergio Ramos dio la ventaja de nuevo a los alemanes, que con este resultado momentáneo mandan al tiempo extra.Luego, el equipo alemán se quedó con uno menos tras la expulsión de Arturo Vidal, por doble amarilla y eso lo resintió el Bayern Munich en el tiempo extra en el que el Real Madrid se vio superior fisicamente y eso lo manifestó con sus llegadas por los laterales con Marcelo y Dani Carvajal.Justo al finalizar el primer tiempo extra Cristiano Ronaldo marcó el empate en el marcador luego de recibir un pase desde el centro y rematar con un izquierda, una acción que el Bayern reclamó por una posible posición prohibida del portugués.Minutos después el portugués consiguió su hat trick luego de una jugada espléndida de Marcelo.Y al 112 Marco Asencio puso la cereza al pastel con una jugada individual en la que dejó retratada a la zaga del Múnich.Así fue la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabeu