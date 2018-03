Real Madrid, campeón de la Liga española 2016-2017

Un empate con el Málaga bastaba a los blancos para obtener su trofeo número 33 a nivel doméstico, mientras que el Barcelona necesitaba un gane sobre el Eibar, pero Cristiano Ronaldo y Benzema afianzaron la liga para los capitalinos con un 0-2.



Toda la acción de los encuentros Málaga-Madrid y Barcelona-Eibar por la última jornada liguera la encuentras en acá:

UN MADRID SOLVENTE CELEBRÓ EN LA ROSALEDA

La única dificultad para los hombres de Zinedine Zidane radicaba en que jugarían fuera de casa, en la Rosaleda, donde enfrentaron a un Málaga dirigido por un exblanco: Míchel. Pero el ataque blanco estuvo afinado y el gane 0-2 fue más que justo.

Así salieron ambas escuadras para el juego de este domingo:

#LaLiga Así sale el Málaga y el Real Madrid para el partido de hoy. Va solo por Sky. pic.twitter.com/i0UpIwCaOt — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 21 de mayo de 2017

#malagarealmadrid #realmadridcf #RMLiga Гол Роналду Малага 0-1 Реал #Cristiano #malaga Una publicación compartida de Мағжан Әзімбай(Magjan Azimbai) (@maga.azimbaev) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:02 PDT

@karimbenzema #realmadrid #malagarealmadrid #laliga #eibar #tbt #love Una publicación compartida de Madridista De Corazón (@madridistas31) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:17 PDT

El primer gol del Real Madrid llegó apenas al minuto 2, obra de Cristiano Ronaldo, tras quitarse la marca de Kameni (0-1). Así fue el tanto:Después la tuvo Benzema, que remató al 14' un disparo sin mucho ángulo pero que igualmente rozó la cabaña de Carlos Idriss Kameni. Y al 20', Keylor Navas atajó un cañonazo de Sandro Ramírez pero también se lastimó en el poste.Al 40', Keko llegó desde atrás para cabecear ante la mirada de Keylor Navas, pero su remate se fue arriba. Era el empate malagueño.Y el tanto de Benzem llegó al 55', para sellar un 0-2 que ligó a los merengues a un nuevo cetro liguero. Fue tras un rebote que el francés venció de nuevo a Kameni:Luego los blancos tuvieron más ocasiones pero los dos goles fueron suficientes para amarrar su supremacía en la liga ibérica y solo les queda buscar el doblete en Cardiff, en la final de la Liga de Campeones ante el Juventus, en dos semanas.

EL BARCELONA SE DESPIDIÓ SUFRIENDO CON EIBAR

Los catalanes se aferraban a un tropiezo blanco para ser los vencedores de la liga española y tenían de frente a un Eibar, que naufraga en la media tabla pero que fue un hueso duro de roer. El Barcelona ganó 4-2 en la despedida liguera de Luis Enrique.

Así salieron ambos equipos al Camp Nou:

#LaLiga | Barcelona sale así contra el Eibar para el último partido de Liga. pic.twitter.com/gDodgJrKf3 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 21 de mayo de 2017

هدف إيبار اﻷول عن طريق اينوي #برشلونة #ايبار #برشلونة_ايبار #ايبار_برشلونة #Barcelona #Laliga #eibar #eibarbarcelona #barcelonaeibar #barca Una publicación compartida de Ahmed Naser (@ahmedx1994) el 21 de May de 2017 a la(s) 11:17 PDT

¡DESVÍA Yoel el MANO A MANO de Suárez! Barcelona 0-1 Eibar #LaLiga pic.twitter.com/zLiQLNyHXj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 de mayo de 2017

هدف إيبار الثاني عن طريق اينوي أيضاً #برشلونة #ايبار #برشلونة_ايبار #ايبار_برشلونة #Barcelona #Laliga #eibar #eibarbarcelona #barcelonaeibar #Barca Una publicación compartida de Ahmed Naser (@ahmedx1994) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:25 PDT

هدف برشلونة اﻷول عن طريق نيمار #برشلونة #ايبار #برشلونة_ايبار #ايبار_برشلونة #Barcelona #Laliga #eibar #eibarbarcelona #barcelonaeibar #Barca Una publicación compartida de Ahmed Naser (@ahmedx1994) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:31 PDT

هدف برشلونة الثاني عن طريق سواريز #برشلونة #ايبار #برشلونة_ايبار #ايبار_برشلونة #Barcelona #Laliga #eibar #eibarbarcelona #barcelonaeibar #Barca Una publicación compartida de Ahmed Naser (@ahmedx1994) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:36 PDT

هدف برشلونة الثالث عن طريق ميسي من ركلة جزاء #برشلونة #ايبار #برشلونة_ايبار #ايبار_برشلونة #Barcelona #Laliga #eibar #eibarbarcelona #barcelonaeibar #Barca Una publicación compartida de Ahmed Naser (@ahmedx1994) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:38 PDT

Hubo tributo a Luis Enrique, que dirigió en liga al Barcelona por última vez:La ventaja del Eibar llegó rápidamente, a través de Takashi Inui, al minuto 7. Fue un baldazo de agua fría a los culés que caían 0-1 de locales. Así fue el tanto:Luego un gol anulado al Barcelona, sobre el 14', por un fuera de juego de Jordi Alba, que asistió a Luis Suárez.El Eibar, con base a oficio y la buena labor de su portero, se mantuvo en ventaja sobre el Barcelona:El capitán Andrés Iniesta probó los reflejos de Yoel con un remate raso y colocado al poste izquierdo, que no pasó a más, sobre el 50'. Y Luis Suárez, al 52', también lanzó un latigazo en la misma dirección, que el cancerbero del Eibar mandó a un costado.El Barcelona dejó ir la paridad en un uno contra uno, en el que Suárez la cedió a Messi, quien no pudo batir al meta visitante sobre los 60 minutos.En tanto, el Eibar, se puso 0-2 sobre el 61' y nuevamente a través de Takashi Inui. Un zurdazo colocado que venció a Ter Stegen, de nuevo sobre su palo derecho.El Barcelona, gracias a una acción en que Juncá la puso en su propiameta, igualó el duelo, tras un tiro de Neymar que rebotó en el zaguero, al minuto 62' (1-2).A Messi le atajaron su penalti al 69', tras una buena estirada de Yoel, que le negó todo al argentino.Finalmente un gol de Suárez, tras un balón peinado en el área, puso al 73' el 2-2.Y llegó la remontada culé, gracias a un penalti de Messi, que esta vez no falló y marcó el 3-2 al 75'.