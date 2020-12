Real Madrid busca reemplazo para ‘Zizou’ y sondeó disponibilidad de Mauricio Pochettino

Más vale prevenir. Real Madrid afronta una semana clave para su futuro en la Champions League y en LaLiga. Este sería el último crédito para Zinedine Zidane, pues de no superar este reto en la Casa Blanca ya iniciaron contacto con el argentino Mauricio Pochettino para saber su disponibilidad ante una eventual emergencia, aseguró ‘Sport’.

Real Madrid no solo se juega la clasificación a los octavos de Champions League ante Borussia, sino que también tiene dos partidos en LaLiga de muy alta dificultad este sanado ante Sevilla y luego el duro Atlético Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Desde el club se ha filtrado que no existe ultimátum para Zinedine Zidane. El francés ya expuso que no dará un paso al costado mientras queden partidos por pelear. Para el DT merengue este escenario no es nuevo, ya ha superado momentos como el actual y todos esperan la reacción del equipo.

Real Madrid podría avanzar como primeros en la Champions League tras una victoria ante Borussia M’gladbach y recuperar también el terreno perdido en LaLiga, pero si esto no sucede la próxima semana Mauricio Pochettino es el parche que ha elegido Florentino Pérez.