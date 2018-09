Real Madrid arrasa en nominaciones al Mejor Equipo del Año

ZÚRICH. La FIFA dio a conocer hoy una lista de 55 futbolistas preseleccionados para integrar la alineación ideal de la temporada pasada, entre los que destaca la amplia presencia de jugadores del Real Madrid.

Con once futbolistas, el tricampeón europeo es el equipo más representado en la nómina preliminar. Los elegidos son Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Isco, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo (actualmente en la Juventus).

Es decir, el once titular al completo que ganó la Champions en Kiev aparece en la lista.

SISTEMA DE VOTACIÓN

La elección, organizada por la FIFA y el sindicato mundial de futbolistas (FIFPro), se realizó a partir del voto de casi 25 mil futbolistas profesionales de 65 países diferentes.

Los votos se basan en el rendimiento de los jugadores entre el 3 de julio de 2017 y el 15 de julio de 2018. Cada jugador debe elegir un guardameta, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

El once ideal de la temporada se anunciará el 24 de septiembre durante la ceremonia de los Premios The Best de la FIFA que se realizará en Londres.

Los países más representados en la nómina preliminar son España y Francia, con nueve y ocho jugadores respectivamente. Los futbolistas europeos, a su vez, representan el 71 por ciento del total de jugadores seleccionados.