Real Madrid a la expectativa por Ramos y Varane

El parón de selecciones le ha servido a Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, para recobrar la normalidad en la posición de lateral derecho, en la que se le acumularon las bajas y tuvo que tirar de Lucas Vázquez, un delantero, para cubrirla, pero ahora tiene un problema en el centro de la zaga.



Sergio Ramos y Raphael Varane han regresado 'tocados' de los partidos de selecciones y el técnico francés tendrá que hacer malabares para formar la zaga el próximo sábado frente al Villarreal (16:15 horas CET).



La defensa, que le dio el título de liga la pasada temporada, es ahora el punto más débil del Real Madrid.



Tras el confinamiento, el equipo de Zidane se hizo fuerte atrás. Seis goles recibidos -dos en el último encuentro frente al Leganés ya con la Liga ganada- en once partidos ligueros, con seis partidos con la portería a cero.



El Manchester City, en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, sin Sergio Ramos en el equipo por sanción, anotó dos. Un total de ocho goles en 12 encuentros, números de campeón que no logra repetir esta temporada.



Dos meses después, todo cambió. En once encuentros, el mismo número que en Liga tras el confinamiento, Courtois ha recogido el balón del fondo de su portería en 17 ocasiones y no ha encajado goles sólo en tres encuentros. Ahora el problema puede ser mayor.



Zidane está pendiente del estado de Sergio Ramos, que tuvo que retirarse del terreno de juego frente a Alemania (6-0) antes de finalizar la primera mitad al notar molestias en un bíceps femoral.



Su habitual compañero de zaga en el Real Madrid, el francés Raphael Varane, también abandonó antes de tiempo el césped en el partido con su selección contra Suecia (4-2) tras sufrir un golpe en un hombro. Ambos futbolistas están pendientes de pruebas médicas.



Si ninguno de ellos está disponible frente al Villarreal, a ‘Zizou’ solo le quedaría un central sano en la primera plantilla, Nacho Fernández, ya que el brasileño Éder Militao suma 16 días aislado tras dar positivo en coronavirus y, aunque diera negativo en el próximo test, su estado de forma no sería el óptimo para el duelo del sábado.



La buena noticia para Zidane es que el brasileño Casemiro volvió a ejercitarse este miércoles en Valdebebas después de superar el coronavirus, del que dio positivo el pasado 7 de noviembre, y podría ser una opción, aunque no sea su posición, para acompañar a Nacho.