Real Madrid TV dedicó un documental a Fundamadrid El Salvador

Fundamadrid El Salvador ha tenido tanto impacto en la Fundación Real Madrid en España que todo el trabajo realizado ha sido visto como un modelo a seguir a nivel mundial.

Por ello la periodista Susana Navalón, quien trabaja con Real Madrid TV, llegó al país hace unos meses para filmar un especial en el que resaltan los valores de la institución salvadoreña. Su proyecto tuvo un gran impacto e incluso ha sido uno de los más aclamados por su emotivo mensaje de superación en el país centroamericano.

Aquí podés ver el documental: "Historias con alma: El Salvador".

Navalón recuerda que aquella experiencia marcó su carrera. "Fue la primera escuela que visitamos. Lo comentamos que fue un programa precioso en el que se contaron historias emotivas y es un programa que se ha difundido mucho", contó en exclusiva para EL GRÁFICO.

Susana recuerda que el tema de las pandillas fue algo que le tocó mucho en su visita al país: "Cuando me enteré que estábamos en lugares de pandillas me asombré, pero al mismo tiempo Fundamadrid trabaja por tener lugares apropiados para que los chicos jueguen, espacios sanos, y eso me impresionó más".

"Estoy viendo en primera persona que el deporte ayuda y motiva para hacer muchas cosas. Es una salida para los niños, una salida maravillosa para desarrollar la parte educativa que quizás no encuentran en sus barrios. El deporte es un estímulo importante", mencionó Navalón.

El programa llamado "Historias con Alma" dura aproximadamente 35 minutos y en ella se narran la historia de superación de entrenadores y alumnos de Fundamadrid, así como el momento cuando se les hace entrega de las cartas en las que les dicen que son los elegidos para visitar Madrid.

El documental en español está disponible en internet. Para verlo puedes entrar a www.elgrafico.com y conocer cómo trabaja la fundación y el desarrollo e impacto que han tenido en la Fundación Real Madrid a nivel mundial.