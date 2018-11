Raúl Renderos retorna a la titularidad con FAS

El defensor Néstor Raúl Renderos regresa a la convocatoria del técnico Erick Dowson Prado y será titular esta tarde cuando el FAS enfrente al Audaz, en el marco de la jornada 21 del torneo Apertura 2018 de la primera división.

El propio jugador fue el que confirmó que ya está disponible para volver a jugar, después de unos días de ausencia por decisión personal.

"Regreso esta tarde. He sido convocado por el profesor Prado, a quien agradezco el permiso que recibí para no jugar ante Jocoro en Gotera, ya que mi problema familiar me impedía salir de la capital. Pero sí jugaré ante Audaz en el Cuscatlán", declaró el capitán tigrillo.

Renderos dijo que su problema se mantiene, pero no le impedirá jugar ante Audaz. "Si sucede una emergencia me podré movilizar más rápido que si estuviera jugando fuera de San Salvador", añadió.

Por la misma razón no pudo atender la convocatoria del técnico mexicano Carlos De los Cobos en la pasada doble fecha FIFA para jugar ante Bermudas y Haití.

“Fue el mismo problema. Platiqué con el profesor De los Cobos, le expliqué la situación que estaba pasando y me autorizó no atender su llamado; espero aportar esta tade al equipo para buscar recuperar el tercer lugar que cedimos en la fecha anterior”, acotó.