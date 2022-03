Raúl Renderos: “Tenemos para un poquito más”

El Isidro Metapán firmó un empate sin goles ante el Alianza en el estadio Jorge "Calero" Suárez este sábado, en el arranque de la segunda vuelta del Clausura 2022.

Para el zaguero Néstor Raúl Renderos, a pesar que no le parece la idea de no sacar un triunfo en condición de local, aseguró que sacar un empate ante el actual campeón es un resultado positivo.

"No (estoy) del todo a gusto porque estamos en casa, la idea es que siempre aquí se debe ganar, pero creo que un partido cerrado, sabemos lo que es Alianza, tuvimos un par de ocasiones ellos también, pero creo que el 0 a 0 es un buen resultado", comentó.

Con este empate, la escuadra calera consiguió ganarle la serie a los capitalinos, ya que en la primera fecha del campeonato obtuvieron una victoria por 0-2 en el estadio Cuscatlán.

"Apenas hemos ganado una serie, vamos partido a partido, contento del partido que se hizo esta noche, creo que tenemos para un poquito más, pero creo que de a poquito vamos mejorando, nos vamos metiendo, sumando de a poquito en la tabla general y nada, contento, hay mucho que mejorar pero vamos bien”, expresó Renderos.

En la próxima jornada, el Isidro Metapán visitará al Chalatenango en el Gregorio Martínez, un equipo que a pesar de caer ante el Marte este fin de semana, buscará seguir dando pelea por mantenerse en la parte alta de la tabla.

Para el defensor de los jaguares, todos los rivales serán complicados debido a que no hay mucha diferencia de puntos entre los demás equipos, por lo que se enfocarán en continuar haciendo el trabajo que han hecho a lo largo del Clausura 2022.

"Si no me equivoco es el líder (empatado en puntos con Águila), depende de los resultados, pero está peleando arriba, creo que va a ser un torneo bastante disputado por todos, todos los partidos van a ser difíciles, no hay mucha diferencia en los puntos, pero nada, (a seguir) pensando en nosotros, en tratar de seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, que son bastante buenas, el trabajo que de a poco nos está sacando de la zona del descenso en la tabla acumulada y en la tabla general estamos peleando arriba, y ese es el objetivo, hay que seguir trabajando porque esto apenas empieza", concluyó.